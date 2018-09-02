В первом матче Промеса «Севилья» уступила «Бетису»
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. «Севилья» в меньшинстве потерпела поражение от «Бетиса» в дерби в рамках третьего тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. «Севилья» в меньшинстве потерпела поражение от «Бетиса» в дерби в рамках третьего тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, состоявшаяся на поле «Бетиса», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, в составе которых на 80-й минуте отличился Хоакин. Гости остались вдесятером после удаления Роке Месы на 66-й минуте.
За «Севилью» дебютировал перешедший из московского «Спартака» полузащитник Куинси Промес, который на 86-й минуте заменил Симона Кьера.
«Севилья» является соперником «Краснодара» на групповом этапе Лиги Европы. Матчи между этими командами пройдут 4 октября (в Краснодаре) и 13 декабря (в Испании).
|Солар Кике Сетьен
|Пабло Мачин
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|3
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|8
|15
|Фолы
|17
|4
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано (Испания)