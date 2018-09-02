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00:06 (мск), источник: Р-Спорт

В первом матче Промеса «Севилья» уступила «Бетису»

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. «Севилья» в меньшинстве потерпела поражение от «Бетиса» в дерби в рамках третьего тура чемпионата Испании по футболу.

Источник: AP 2018

Встреча, состоявшаяся на поле «Бетиса», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, в составе которых на 80-й минуте отличился Хоакин. Гости остались вдесятером после удаления Роке Месы на 66-й минуте.

За «Севилью» дебютировал перешедший из московского «Спартака» полузащитник Куинси Промес, который на 86-й минуте заменил Симона Кьера.

«Севилья» является соперником «Краснодара» на групповом этапе Лиги Европы. Матчи между этими командами пройдут 4 октября (в Краснодаре) и 13 декабря (в Испании).

Бетис 1:0
Первый тайм: 0:0
Севилья
2.09.2018, 21:45 основной раунд: 3-й тур Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)
Главные тренеры
Солар Кике Сетьен Пабло Мачин
Голы
80′ Санчес Родригес Хоакин (А. Манди) 17
Составы
Пау Лопес 13
Зухаир Феддаль 4
Аисса Манди 23
Кристиан Тельо 11
Хуниор Фирпо 20
64′ Серхио Каналес 6
Андрес Гуардадо 18
Такаси Инуи 8
88′ Марк Бартра 5
Решел да Силва Жуниор Сидней 12
59′ Лорен Морон 16
Антонио Санабрия 9
30′ 75′ Виллиам Карвалью 14
81′ Санчес Родригес Хоакин 17
1 Томаш Вацлик
3 Серхи Гомес
25 Габриэль Меркадо 42′
16 Гонсалес Хесус Навас
7 Роке Меса 45+3′ 66′
10 Эвер Банега
17 Пабло Сарабия 81′
12 Андре Силва 45+1′
4 Симон Кьер 87′ 71′
21 Квинси Промес
23 Гильерме Арана 86′
11 Парреу Алейш Видаль
22 Франко Васкес 61′
15 Максим Гоналон
Статистика
3 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 2
5 Угловые 8
15 Фолы 17
4 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
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Вторая желтая карточка
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