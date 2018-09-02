В первом матче Промеса «Севилья» уступила «Бетису»

Источник: AP 2018

Встреча, состоявшаяся на поле «Бетиса», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, в составе которых на 80-й минуте отличился Хоакин. Гости остались вдесятером после удаления Роке Месы на 66-й минуте.

За «Севилью» дебютировал перешедший из московского «Спартака» полузащитник Куинси Промес, который на 86-й минуте заменил Симона Кьера.