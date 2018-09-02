«Марсель» одержал волевую победу над «Монако»

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Константинос Митроглу, Флорьян Товен и Валер Жермен. За хозяев отличились Юри Тилеманс и Радамель Фалькао. Таким образом, «Монако» потерпел второе подряд поражение и довёл серию без побед в Лиге 1 до трёх матчей, а «Марсель» прервал двухматчевую серию без побед.