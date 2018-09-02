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00:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Марсель» одержал волевую победу над «Монако»

В матче 4-го тура чемпионата Франции «Монако» принимал на своём поле «Марсель».

Источник: AFP 2018

Встреча проходила на стадионе «Луи II» и завершилась волевой победой гостей.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Константинос Митроглу, Флорьян Товен и Валер Жермен. За хозяев отличились Юри Тилеманс и Радамель Фалькао. Таким образом, «Монако» потерпел второе подряд поражение и довёл серию без побед в Лиге 1 до трёх матчей, а «Марсель» прервал двухматчевую серию без побед.

«Марсель» и «Монако» имеют в активе по четыре очка и располагаются на 12-й и 13-й строчках в турнирной таблице чемпионата Франции соответственно.

Монако 2:3
Первый тайм: 0:1
Марсель
2.09.2018, 22:00 основной раунд: 4-й тур Stade Louis II
Главные тренеры
Леонарду Жардим Руди Гарсия
Голы
48′ Юри Тилеманс 8
53′ Радамель Фалькао 9
11 Константинос Митроглу 45+1′
26 Флориан Товен 74′
28 Валер Жермен 89′
Составы
Диего Бенальо 16
Беньямин Хенрикс 39
Жемерсон 5
36′ Камиль Глик 25
Маркуш Лопеш 7
Жан-Эд Аолу 4
Юссеф Аит Беннассер 15
Радамель Фалькао 9
81′ Антонио Баррека 3
Жорди Мбула 22
66′ Самюэль Грансир 29
Джибриль Сидибе 19
86′ Юри Тилеманс 8
Пьетро Пеллегри 23
16 Йоан Пеле
2 Хироки Сакаи
18 Жордан Амави 77′
19 Луиз Густаву
23 Адиль Рами
5 Лукас Окампос
8 Морган Сансон
12 Кевин Стротман
17 Буна Сарр 62′
26 Флориан Товен
10 Димитри Пайет 88′
28 Валер Жермен
11 Константинос Митроглу 90′
4 Бубакар Камара
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 15
4 Удары в створ 5
1 Угловые 5
11 Фолы 16
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Бенуа Мийо (Франция)
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