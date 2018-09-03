Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.09
Монако2
Марсель3
Футбол. Зарубежный
2.09
Бетис1
Севилья0
Футбол. Премьер-лига
2.09
Ахмат2
Уфа1
Футбол. Зарубежный
2.09
Аталанта0
Кальяри1
Футбол. Зарубежный
2.09
Кьево0
Эмполи0
Футбол. Зарубежный
2.09
Лацио1
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
2.09
Сампдория3
Наполи0
Футбол. Зарубежный
2.09
Сассуоло5
Дженоа3
Футбол. Зарубежный
2.09
Торино1
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
2.09
Арсенал К0
Заря Лг5
Футбол. Зарубежный
2.09
Динамо К0
Карпаты2
Футбол. Зарубежный
2.09
Барселона8
Уэска2
Футбол. Премьер-лига
2.09
Зенит0
Спартак0
Футбол. Зарубежный
2.09
Шальке-040
Герта2
Футбол. Зарубежный
2.09
Фиорентина1
Удинезе0
Футбол. Зарубежный
2.09
Ренн2
Бордо0
Футбол. Зарубежный
2.09
Бернли0
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
2.09
Уотфорд2
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
2.09
Алавес2
Эспаньол1
Футбол. Зарубежный
2.09
Львов2
Александрия2
Футбол. Премьер-лига
2.09
Динамо2
Оренбург0
Футбол. Зарубежный
2.09
РБ Лейпциг1
Фортуна Д1
Футбол. Зарубежный
2.09
Сент-Этьен0
Амьен0
Футбол. Зарубежный
2.09
Кардифф Сити2
Арсенал3
Футбол. Премьер-лига
2.09
Енисей0
Арсенал Т0
Футбол. Зарубежный
2.09
Десна0
Олимпик Д1
Футбол. Зарубежный
2.09
Леванте2
Валенсия2
Все события
Фоторепортажи
14«Ненавижу «Спартак!»: болельщики «Зенита» и военный оркестр
10Гран-при Бельгии: победа Феттеля и завал на старте
01:16 (мск), источник: Sport24

Бывший тренер «Рубина» — в лидерах АПЛ с «Уотфордом». В России его считали лузером

Хави Грасия даже круче Пепа Гвардиолы.

Источник: РИА "Новости"

27 мая 2016-го тренер Хави Грасия переехал из Малаги в далекую Россию. С «Рубином» испанец подписал контракт на четыре года, зарплата — 2,5 млн евро в год. В Казани Грасия запомнился страстными тренировками, потраченными 40 млн евро (почти впустую) и увольнением спустя год за «неудовлетворительные результаты». «Рубин» при нем порой играл эффектно, но в целом эксперимент с приглашением испанца в Казань провалился.

Читайте также
«Уотфорд» обыграл «Тоттенхэм», одержав четвёртую подряд победу в АПЛ

«Рубин» с Грасией занял девятое место в чемпионате России. И дошел до полуфинала Кубка России, где проиграл «Уралу». Вместо испанца «Рубин» вернул в клуб своего любимого тренера — Курбана Бердыева.

Грасия не добился с казанской командой успехов, зато работа с ним понравилась многим футболистам. Сразу несколько игроков «Рубина» говорили после отставки Хави, что «этот тренер мне очень помог».

После «Рубина» Грасия полгода отдыхал. Дальше, довольно неожиданно, нашел работу в АПЛ — «Уотфорд» предложил экс-казанцу контракт на 1,5 сезона. Впрочем, «шершни» привыкли к европейским тренерам — до Грасии в клубе работал португалец Марку Силва, ныне возглавляющий клуб постатуснее, «Эвертон».

Грасия принял «Уотфорд» на 10-м месте. Закончил сезон на 14-м, но не вылетел — формально это было целью главного тренера. «Уотфорд» чередовал классные матчи (например, унижение «Челси дома» — 4:1) с откровенно провальными. Ну прямо как в Казани.

Грасию оставили в клубе, руководство заявило, что «Хави знает, как привнести в “Уотфорд” стабильность». При этом лучший игрок команды, фланговый форвард Ришарлисон, был продан в «Эвертон». Марку Силва забрал бразильца с собой. «Уотфорд» получил 50 миллионов евро, но потратил лишь 20 из них. 13 — на подписание полноценного (а не арендного контракта) с воспитанником «Барсы» Жераром Деулофеу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Короче, на «Уотфорд» перед сезоном никто особо не обращал внимания. А скромный клуб взял и выиграл все четыре матча АПЛ. Что в Англии, где любая игра — рубка, обычно по силам только топ-клубам. Да и то не всем. Теперь «Уотфорд» на 3-м месте в АПЛ — «Челси» и «Ливерпулю» он уступает лишь по разнице мячей. А «Ман Сити», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «МЮ» вообще обгоняет. Идеальный старт — 12 очков в 4 матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

И если победы над «Брайтоном», «Бернли» и «Кристал Пэлас» были хороши, но все же не сенсационны, то 2 сентября команда Грасии совсем обнаглела. В хорошем смысле. На «Викаридж Роуд» приехал «Тоттенхэм» — тоже со 100-процентным результатом в стартовых турах и блестящей победой на «Олд Траффорд» 6 дней назад (3:0).

Приехал и попал под «Уотфорд». Банда Грасии не сыграла в изысканный футбол, но рубилась с «Тоттенхэмом» настолько жестко, что даже Эриксен и Ко почти не создали моментов за все 90 минут. Притом лондонцы все равно забили — довольно курьезный автогол от Дакуре. Но «Уотфорд» умудрился два стандарта преобразовать в два гола. И это «Тоттенхэму», который отлично играет по счету и до этого пропускал только с игры.

В отличие от «Рубина», Грасия работает с тем материалом, что уже есть. Все голы в этом сезоне забили игроки, которые уже были в «Уотфорде» на момент прихода испанца.

Аж 3 гола на счету аргентинского бокс-ту-боксера Перрейры (в клубе с 2016-го), по одному — у Хьюза, Грэя (оба начали работу в 2017-м) и Холебаса (2015). «Тоттенхэму» забили олдскульный британский защитник Кэтчкарт (с 2014-го) и Трой Дини — символ «Уотфорда» и любимец болельщиков. Он сидел в тюрьме, а на «Викаридж Роуд» забивал еще в Чемпионшипе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Грасия — один из претендентов на награду «Лучший менеджер АПЛ августа». Учитывая, что другие тренеры (Гвардиола, Сарри, Почеттино, Клопп) одержали в этом месяце три победы из трех с командами намного сильнее, — у испанца отличные шансы получить вполне себе престижный приз.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Уотфорд» выиграл четыре матча из четырех на старте во второй раз в истории. В сезоне-1988/89 «шершни» тоже начали так же шикарно. И, между прочим, заняли тогда 4-е место. Может, «Большой четверке» пора принять нового члена? Команду Хави Грасии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат Англии. 4-й тур.

«Уотфорд» — «Тоттенхэм» (Лондон) — 2:1 (0:0).

Голы: Дини, 69; Кэткарт, 76 — Дукуре (аг), 53.

«Уотфорд»: Фостер, Янмат, Холебас, Кэткарт, Кабазель, Капу, Хьюз (Чалоба, 86), Дукуре, Перейра (Мариаппа, 90), Грэй (Саксесс, 70), Дини.

«Тоттенхэм»: Ворм, Триппьер, Дэвис (Роуз, 89), Санчес, Алдервейрелд (Льоренте, 81), Вертонген, Эриксен, Дембеле (Уинкс, 86), Моура, Алли, Кейн.

Уотфорд
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Откровенное платье невесты Роналду шокировало Италию
Футболиста выгнали за клоунский гол в свои ворота. Он поставил против своих
Первый ноль «Зенита»
«Барселона» забила 8 мячей в матче чемпионата Испании
Дзюба сломал Жиго. Его дисквалифицируют на 6 матчей?
Футбол Италии шагнул за миллиард: итоги трансферного периода
Ледяхов не удержался в «Ахмате». Первая отставка сезона в РПЛ
«Сезон охоты открыт». Что окружало матч «Зенит» — «Спартак»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь