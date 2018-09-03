Бывший тренер «Рубина» — в лидерах АПЛ с «Уотфордом». В России его считали лузером

Источник: РИА "Новости"

27 мая 2016-го тренер Хави Грасия переехал из Малаги в далекую Россию. С «Рубином» испанец подписал контракт на четыре года, зарплата — 2,5 млн евро в год. В Казани Грасия запомнился страстными тренировками, потраченными 40 млн евро (почти впустую) и увольнением спустя год за «неудовлетворительные результаты». «Рубин» при нем порой играл эффектно, но в целом эксперимент с приглашением испанца в Казань провалился.

«Рубин» с Грасией занял девятое место в чемпионате России. И дошел до полуфинала Кубка России, где проиграл «Уралу». Вместо испанца «Рубин» вернул в клуб своего любимого тренера — Курбана Бердыева.

Грасия не добился с казанской командой успехов, зато работа с ним понравилась многим футболистам. Сразу несколько игроков «Рубина» говорили после отставки Хави, что «этот тренер мне очень помог».

После «Рубина» Грасия полгода отдыхал. Дальше, довольно неожиданно, нашел работу в АПЛ — «Уотфорд» предложил экс-казанцу контракт на 1,5 сезона. Впрочем, «шершни» привыкли к европейским тренерам — до Грасии в клубе работал португалец Марку Силва, ныне возглавляющий клуб постатуснее, «Эвертон».

Грасия принял «Уотфорд» на 10-м месте. Закончил сезон на 14-м, но не вылетел — формально это было целью главного тренера. «Уотфорд» чередовал классные матчи (например, унижение «Челси дома» — 4:1) с откровенно провальными. Ну прямо как в Казани.

Грасию оставили в клубе, руководство заявило, что «Хави знает, как привнести в “Уотфорд” стабильность». При этом лучший игрок команды, фланговый форвард Ришарлисон, был продан в «Эвертон». Марку Силва забрал бразильца с собой. «Уотфорд» получил 50 миллионов евро, но потратил лишь 20 из них. 13 — на подписание полноценного (а не арендного контракта) с воспитанником «Барсы» Жераром Деулофеу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmWslFZAUj3/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmWslFZAUj3/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Grande luta com meus companheiros ????? #seguimostrabalhando</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/richarlison/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Richarlison</a> (@richarlison) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-11T22:02:03+00:00">11 Авг 2018 в 3:02 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Короче, на «Уотфорд» перед сезоном никто особо не обращал внимания. А скромный клуб взял и выиграл все четыре матча АПЛ. Что в Англии, где любая игра — рубка, обычно по силам только топ-клубам. Да и то не всем. Теперь «Уотфорд» на 3-м месте в АПЛ — «Челси» и «Ливерпулю» он уступает лишь по разнице мячей. А «Ман Сити», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «МЮ» вообще обгоняет. Идеальный старт — 12 очков в 4 матчах.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmlNuEuAXcc/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmlNuEuAXcc/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Media duties! ? #watfordfc</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/watfordfcofficial/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Watford FC</a> (@watfordfcofficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-17T13:21:00+00:00">17 Авг 2018 в 6:21 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И если победы над «Брайтоном», «Бернли» и «Кристал Пэлас» были хороши, но все же не сенсационны, то 2 сентября команда Грасии совсем обнаглела. В хорошем смысле. На «Викаридж Роуд» приехал «Тоттенхэм» — тоже со 100-процентным результатом в стартовых турах и блестящей победой на «Олд Траффорд» 6 дней назад (3:0).

Приехал и попал под «Уотфорд». Банда Грасии не сыграла в изысканный футбол, но рубилась с «Тоттенхэмом» настолько жестко, что даже Эриксен и Ко почти не создали моментов за все 90 минут. Притом лондонцы все равно забили — довольно курьезный автогол от Дакуре. Но «Уотфорд» умудрился два стандарта преобразовать в два гола. И это «Тоттенхэму», который отлично играет по счету и до этого пропускал только с игры.

В отличие от «Рубина», Грасия работает с тем материалом, что уже есть. Все голы в этом сезоне забили игроки, которые уже были в «Уотфорде» на момент прихода испанца.

Аж 3 гола на счету аргентинского бокс-ту-боксера Перрейры (в клубе с 2016-го), по одному — у Хьюза, Грэя (оба начали работу в 2017-м) и Холебаса (2015). «Тоттенхэму» забили олдскульный британский защитник Кэтчкарт (с 2014-го) и Трой Дини — символ «Уотфорда» и любимец болельщиков. Он сидел в тюрьме, а на «Викаридж Роуд» забивал еще в Чемпионшипе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnOz-dQgOpo/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnOz-dQgOpo/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">WHAT A WIN!! Craig Cathcart’s header makes it four wins from four for #watfordfc!!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/watfordfcofficial/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Watford FC</a> (@watfordfcofficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-02T17:04:09+00:00">2 Сен 2018 в 10:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Грасия — один из претендентов на награду «Лучший менеджер АПЛ августа». Учитывая, что другие тренеры (Гвардиола, Сарри, Почеттино, Клопп) одержали в этом месяце три победы из трех с командами намного сильнее, — у испанца отличные шансы получить вполне себе престижный приз.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnJZlyPAJyV/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnJZlyPAJyV/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Javi #Gracia has been shortlisted for the @premierleague Manager of the Month award! ? . . . #watfordfc</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/watfordfcofficial/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Watford FC</a> (@watfordfcofficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-31T14:37:24+00:00">31 Авг 2018 в 7:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Уотфорд» выиграл четыре матча из четырех на старте во второй раз в истории. В сезоне-1988/89 «шершни» тоже начали так же шикарно. И, между прочим, заняли тогда 4-е место. Может, «Большой четверке» пора принять нового члена? Команду Хави Грасии.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Blf6jQTg--a/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Blf6jQTg--a/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Goals from Success, Deeney and Sinclair were enough to see #watfordfc beat @f95 3-1 in Bürgerau! ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/watfordfcofficial/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Watford FC</a> (@watfordfcofficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-21T15:25:55+00:00">21 Июл 2018 в 8:25 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат Англии. 4-й тур.

«Уотфорд» — «Тоттенхэм» (Лондон) — 2:1 (0:0).

Голы: Дини, 69; Кэткарт, 76 — Дукуре (аг), 53.

«Уотфорд»: Фостер, Янмат, Холебас, Кэткарт, Кабазель, Капу, Хьюз (Чалоба, 86), Дукуре, Перейра (Мариаппа, 90), Грэй (Саксесс, 70), Дини.