Бывший тренер «Рубина» — в лидерах АПЛ с «Уотфордом». В России его считали лузером
Хави Грасия даже круче Пепа Гвардиолы.
Хави Грасия даже круче Пепа Гвардиолы.
27 мая 2016-го тренер Хави Грасия переехал из Малаги в далекую Россию. С «Рубином» испанец подписал контракт на четыре года, зарплата — 2,5 млн евро в год. В Казани Грасия запомнился страстными тренировками, потраченными 40 млн евро (почти впустую) и увольнением спустя год за «неудовлетворительные результаты». «Рубин» при нем порой играл эффектно, но в целом эксперимент с приглашением испанца в Казань провалился.
«Рубин» с Грасией занял девятое место в чемпионате России. И дошел до полуфинала Кубка России, где проиграл «Уралу». Вместо испанца «Рубин» вернул в клуб своего любимого тренера — Курбана Бердыева.
Грасия не добился с казанской командой успехов, зато работа с ним понравилась многим футболистам. Сразу несколько игроков «Рубина» говорили после отставки Хави, что «этот тренер мне очень помог».
После «Рубина» Грасия полгода отдыхал. Дальше, довольно неожиданно, нашел работу в АПЛ — «Уотфорд» предложил
Грасию оставили в клубе, руководство заявило, что «Хави знает, как привнести в “Уотфорд” стабильность». При этом лучший игрок команды, фланговый форвард Ришарлисон, был продан в «Эвертон». Марку Силва забрал бразильца с собой. «Уотфорд» получил 50 миллионов евро, но потратил лишь 20 из них. 13 — на подписание полноценного (а не арендного контракта) с воспитанником «Барсы» Жераром Деулофеу.
Короче, на «Уотфорд» перед сезоном никто особо не обращал внимания. А скромный клуб взял и выиграл все четыре матча АПЛ. Что в Англии, где любая игра — рубка, обычно по силам только
И если победы над «Брайтоном», «Бернли» и «Кристал Пэлас» были хороши, но все же не сенсационны, то 2 сентября команда Грасии совсем обнаглела. В хорошем смысле. На «Викаридж Роуд» приехал «Тоттенхэм» — тоже со 100-процентным результатом в стартовых турах и блестящей победой на «Олд Траффорд» 6 дней назад (3:0).
Приехал и попал под «Уотфорд». Банда Грасии не сыграла в изысканный футбол, но рубилась с «Тоттенхэмом» настолько жестко, что даже Эриксен и Ко почти не создали моментов за все 90 минут. Притом лондонцы все равно забили — довольно курьезный автогол от Дакуре. Но «Уотфорд» умудрился два стандарта преобразовать в два гола. И это «Тоттенхэму», который отлично играет по счету и до этого пропускал только с игры.
Аж 3 гола на счету аргентинского
Грасия — один из претендентов на награду «Лучший менеджер АПЛ августа». Учитывая, что другие тренеры (Гвардиола, Сарри, Почеттино, Клопп) одержали в этом месяце три победы из трех с командами намного сильнее, — у испанца отличные шансы получить вполне себе престижный приз.
«Уотфорд» выиграл четыре матча из четырех на старте во второй раз в истории. В сезоне-1988/89 «шершни» тоже начали так же шикарно. И, между прочим, заняли тогда 4-е место. Может, «Большой четверке» пора принять нового члена? Команду Хави Грасии.
Чемпионат Англии. 4-й тур.
«Уотфорд» — «Тоттенхэм» (Лондон) — 2:1 (0:0).
Голы: Дини, 69; Кэткарт, 76 — Дукуре (аг), 53.
«Уотфорд»: Фостер, Янмат, Холебас, Кэткарт, Кабазель, Капу, Хьюз (Чалоба, 86), Дукуре, Перейра (Мариаппа, 90), Грэй (Саксесс, 70), Дини.
«Тоттенхэм»: Ворм, Триппьер, Дэвис (Роуз, 89), Санчес, Алдервейрелд (Льоренте, 81), Вертонген, Эриксен, Дембеле (Уинкс, 86), Моура, Алли, Кейн.