«Торино» обыграл СПАЛ в матче третьего тура чемпионата Италии
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. «Торино» одержал победу над СПАЛом в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. «Торино» одержал победу над СПАЛом в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, в составе которых на 52-й минуте отличился Николя Н’Кулу.
Игра была прервана в первом тайме
|Вальтер Маццарри
|Леонардо Семпличи
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|2
|9
|Угловые
|10
|16
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Фабрицио Паскуа (Италия)