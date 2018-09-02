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02:29 (мск), источник: Р-Спорт

«Торино» обыграл СПАЛ в матче третьего тура чемпионата Италии

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. «Торино» одержал победу над СПАЛом в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, состоявшаяся в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, в составе которых на 52-й минуте отличился Николя Н’Кулу.

Игра была прервана в первом тайме из-за сильного ливня, из-за которого состояние газона ухудшилось, примерно через час матч возобновился.

Торино 1:0
Первый тайм: 0:0
СПАЛ
2.09.2018, 21:30 основной раунд: 3-й тур Olimpico Grande Torino
Главные тренеры
Вальтер Маццарри Леонардо Семпличи
Голы
52′ Николя Нкулу (Р. Сориано) 33
Составы
Сальваторе Сиригу 39
Армандо Иццо 5
55′ Эмилиано Моретти 24
Лоренцо Де Сильвестри 29
Николя Нкулу 33
Суалихо Мейте 23
Томас Ринкон 88
Андреа Белотти 9
87′ Ола Эйна 34
Алехандро Беренгер 21
64′ Роберто Сориано 6
Даниэле Базелли 8
71′ Сильва Яго Фальке 14
Симоне Дзадза 91
1 Альфред Гомис
23 Франческо Викари
6 Симоне Миссироли
19 Ясмин Куртич
29 Мануэль Лаццари
93 Мохамед Фарес
7 Мирко Антенуччи
37 Андреа Петанья
4 Тиагу Ционек 78′ 71′
43 Альберто Палоски
27 Диас да Силва дал Белу Фелипе 45′
3 Йоан Джуру
28 Паскуале Скьяттарелла 52′ 27′
16 Мирко Вальдифиори
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 10
6 Удары в створ 2
9 Угловые 10
16 Фолы 16
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Фабрицио Паскуа (Италия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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