Итальянский футбол шагнул за миллиард

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Летнее трансферное окно, закрывшееся в ночь на 1 сентября, помимо того что вновь подтвердило финансовую мощь английского клубного футбола, который хоть и не смог улучшить свой прошлогодний рекорд, но все равно остался впереди с показателем €1,42 млрд, израсходованных на приобретение новых игроков, выявило интересный момент. Отметку в €1 млрд перешагнула еще и итальянская лига, лидер которой, «Ювентус» отметился самым громким трансфером года — покупкой у «Реала» Криштиану Роналду. По-видимому, уже сейчас можно говорить о том, что Серия A, несколько лет пребывавшая в тени английской и испанской лиг, возвращается на позиции законодателя мод.

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Трансферные окна в последнее десятилетие складывались примерно по одному сценарию. Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) тратили деньги, не обращая внимания на баланс расходов и доходов, а остальные подбирали то, что оставалось невыкупленным англичанами. Бывали, конечно, исключения, вроде «Реала» и «Барселоны» или много тратившего в последние сезоны ПСЖ, но их покупки на общую картину влияли мало.

Достаточно привести данные, касающиеся расходов европейских лиг с начала десятилетия. Летом 2010 года АПЛ потратила на новых игроков более €433 млн, а получила от продажи футболистов только €183 млн. То есть баланс составил минус €250 млн. При этом суммарные чистые расходы других лиг, входящих в большую пятерку, не превышали €140 млн. В дальнейшем отрицательный баланс у АПЛ стабильно рос и летом нынешнего года впервые превысил психологически важный барьер, остановившись у отметки в €1,012 млрд (покупок было совершено на €1,42 млрд, а продаж на €407,5 млн). И это с учетом того, что трансферное окно в Англии закрылось еще 9 августа. Если же смотреть на данные с начала десятилетия, то получится, что чистые расходы АПЛ на покупку игроков составили €4,9 млрд. У итальянской, испанской и немецкой лиг, вместе взятых, этот показатель не дотянул до €1,3 млрд. А Франция, несмотря на то что, например, ПСЖ за два лета выделил на покупку Неймара и Килиана Мбаппе более €400 млн, оказалась в плюсе на €303 млн.

Но назвать минувшую дозаявочную кампанию английских клубов действительно яркой непросто. Самым крупным оказался трансфер голкипера Кепы Аррисабалаги из «Атлетика» в «Челси» за рекордные для вратарей €80 млн.

Примечательно, что и третья позиция в списке топ-трансферов лета занята вратарем — «Ливерпуль» заплатил «Роме» за Алиссона €62,5 млн. А еще обращает на себя внимание, что в топ-10 трансферов АПЛ почти нет форвардов (год назад в десятке, наоборот, было только два игрока обороны и один вратарь). Они там могли быть, но как утверждают британские СМИ, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заблокировал возвращение в команду Криштиану Роналду, посчитав, что деньги лучше потратить на хорошего защитника. В круг интересов Моуринью входили Тоби Алдервейрелд, Гарри Магуайр, Диего Годин. Но ни одного из них клубное руководство «добыть» не смогло.

А вот «Ювентус» не смутили запросы «Реала» по трансферу Криштиану Роналду и требования самого игрока по зарплате — €117 млн и €30 млн в год соответственно. Многие считают, что это непомерная цена за 33-летнего футболиста. Но как бы то ни было, а переход португальца помог Серии A впервые перешагнуть отметку в €1 млрд на покупку игроков. На самом деле миллиард покорился бы итальянцам и без Криштиану Роналду — команды лиги потратили на усиление €1,130 млрд (при этом баланс получился вполне приемлемым — «минус €273 млн»), но с португальцем получилось и надежнее, и ярче. А ведь «Ювентус» не ограничился покупкой одного Роналду. Команда явно выстраивается под то, чтобы выиграть Лигу чемпионов, и ради этого туринцы отдали по €40 млн за Жуана Канселу и Дугласа Косту, а также €35 млн за Леонардо Бонуччи, которого вернули из «Милана». Как считает знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло, за свою карьеру успевший поработать и в «Милане», и в «Ювентусе», и в «Реале», и в сборной России, туринцы делают важное дело для всего итальянского футбола. «Англия, Германия и Испания за счет более выгодных телевизионных контрактов, более успешной коммерческой деятельности обошли нас. Появление в Турине Криштиану Роналду само по себе не решит проблем, но это важный момент. Ведь об итальянском футболе все вновь заговорили, и теперь нам нужно правильно распорядиться моментом», — сказал тренер.

Странную кампанию провел «Реал». После ухода Криштиану Роналду от президента Королевского клуба Флорентино Переса ждали каких-то решительных шагов, например, приобретения Неймара или Килиана Мбаппе.

Не нуждающийся в деньгах ПСЖ расставаться с ними не намеревался, но предполагалось, что парижане будут вынуждены продать одну из суперзвезд: по настоянию испанской лиги Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) возобновил дело в отношении ПСЖ за нарушение правил финансового fair-play и вердикт ожидался не позднее прошлого понедельника. В UEFA, однако, с вердиктом решили повременить, и в итоге все, чем порадовал «Реал» болельщиков, так это покупки 18-летнего бразильского полузащитника Винисиуса Жуниора за €45 млн (сделка была согласована еще весной прошлого года) и защитника Альваро Одриосолы у «Реал Сосьедад» за €30 млн. Хотя куда больше внимания привлекли переходы Тибо Куртуа из «Челси» за €35 млн и полузащитника Мариано Диаса из «Лиона» за €33 млн. Переход Куртуа был странным, поскольку непонятно, зачем «Реалу», у которого уже есть в воротах надежный Кейлор Навас, столь дорогая покупка. Что касается Диаса, то год назад «Реал» продал его в «Лион» за €8 млн, предусмотрев в контракте право обратного выкупа. Но еще в начале лета Флорентино Перес уверял, что игрок такого уровня ему не нужен, однако под закрытие трансферного окна Диас снова оказался в «Реале». Однако даже на фоне странного поведения «Реала» испанская лига провела вполне активную дозаявочную кампанию, потратив на новых игроков €892 млн, что значительно больше показателя лета 2017 года — €576 млн. Баланс при этом составил «минус €135 млн».

А вот французская и немецкая лиги оказались в плюсе. Клубы первой получили от продажи футболистов на €289 млн больше, чем потратили на их приобретение. Практически половину такого баланса обеспечил Мбаппе. Ведь из €180 млн, которые ПСЖ согласился отдать за него «Монако», €45 млн были перечислены в 2017-м в качестве оплаты аренды, а выкуп трансфера за €135 млн состоялся на прошлой неделе. Отметим также, что в десятку самых крупных приобретений французских клубов входит Александр Головин — за полузащитника ЦСКА «Монако» заплатил €30 млн. Что касается бундеслиги, то летнее трансферное окно немецкие команды закрыли с плюсом в €22 млн.

Наконец Российская премьер-лига по расходам — €65,7 млн — заняла 12-е место (доходы составили €83,8 млн, баланс «плюс €18,1 млн»), расположившись между голландской и китайской лигами. При этом ни одной покупки дороже €9 млн (переход Федора Смолова из «Краснодара» в «Локомотив») не случилось. А вот достаточно крупные продажи были. Помимо уже упомянутого Александра Головина это еще переход из «Спартака» в «Севилью» Квинси Промеса за €21 млн и трансфер Витинью из ЦСКА во «Фламенго» за €10 млн.