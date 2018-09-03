Итальянский футбол шагнул за миллиард
В Европе закрылось трансферное окно.
В Европе закрылось трансферное окно.
Летнее трансферное окно, закрывшееся в ночь на 1 сентября, помимо того что вновь подтвердило финансовую мощь английского клубного футбола, который хоть и не смог улучшить свой прошлогодний рекорд, но все равно остался впереди с показателем €1,42 млрд, израсходованных на приобретение новых игроков, выявило интересный момент. Отметку в €1 млрд перешагнула еще и итальянская лига, лидер которой, «Ювентус» отметился самым громким трансфером года — покупкой у «Реала» Криштиану Роналду.
Трансферные окна в последнее десятилетие складывались примерно по одному сценарию. Клубы Английской
Достаточно привести данные, касающиеся расходов европейских лиг с начала десятилетия. Летом 2010 года АПЛ потратила на новых игроков более €433 млн, а получила от продажи футболистов только €183 млн. То есть баланс составил минус €250 млн. При этом суммарные чистые расходы других лиг, входящих в большую пятерку, не превышали €140 млн. В дальнейшем отрицательный баланс у АПЛ стабильно рос и летом нынешнего года впервые превысил психологически важный барьер, остановившись у отметки в €1,012 млрд (покупок было совершено на €1,42 млрд, а продаж на €407,5 млн). И это с учетом того, что трансферное окно в Англии закрылось еще 9 августа. Если же смотреть на данные с начала десятилетия, то получится, что чистые расходы АПЛ на покупку игроков составили €4,9 млрд. У итальянской, испанской и немецкой лиг, вместе взятых, этот показатель не дотянул до €1,3 млрд. А Франция, несмотря на то что, например, ПСЖ за два лета выделил на покупку Неймара и Килиана Мбаппе более €400 млн, оказалась в плюсе на €303 млн.
Примечательно, что и третья позиция в списке
А вот «Ювентус» не смутили запросы «Реала» по трансферу Криштиану Роналду и требования самого игрока по зарплате — €117 млн и €30 млн в год соответственно. Многие считают, что это непомерная цена за 33-летнего футболиста. Но как бы то ни было, а переход португальца помог Серии A впервые перешагнуть отметку в €1 млрд на покупку игроков. На самом деле миллиард покорился бы итальянцам и без Криштиану Роналду — команды лиги потратили на усиление €1,130 млрд (при этом баланс получился вполне приемлемым — «минус €273 млн»), но с португальцем получилось и надежнее, и ярче. А ведь «Ювентус» не ограничился покупкой одного Роналду. Команда явно выстраивается под то, чтобы выиграть Лигу чемпионов, и ради этого туринцы отдали по €40 млн за Жуана Канселу и Дугласа Косту, а также €35 млн за Леонардо Бонуччи, которого вернули из «Милана». Как считает знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло, за свою карьеру успевший поработать и в «Милане», и в «Ювентусе», и в «Реале», и в сборной России, туринцы делают важное дело для всего итальянского футбола. «Англия, Германия и Испания за счет более выгодных телевизионных контрактов, более успешной коммерческой деятельности обошли нас. Появление в Турине Криштиану Роналду само по себе не решит проблем, но это важный момент. Ведь об итальянском футболе все вновь заговорили, и теперь нам нужно правильно распорядиться моментом», — сказал тренер.
Не нуждающийся в деньгах ПСЖ расставаться с ними не намеревался, но предполагалось, что парижане будут вынуждены продать одну из суперзвезд: по настоянию испанской лиги Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) возобновил дело в отношении ПСЖ за нарушение правил финансового
А вот французская и немецкая лиги оказались в плюсе. Клубы первой получили от продажи футболистов на €289 млн больше, чем потратили на их приобретение. Практически половину такого баланса обеспечил Мбаппе. Ведь из €180 млн, которые ПСЖ согласился отдать за него «Монако», €45 млн были перечислены в 2017-м в качестве оплаты аренды, а выкуп трансфера за €135 млн состоялся на прошлой неделе. Отметим также, что в десятку самых крупных приобретений французских клубов входит Александр Головин — за полузащитника ЦСКА «Монако» заплатил €30 млн. Что касается бундеслиги, то летнее трансферное окно немецкие команды закрыли с плюсом в €22 млн.
Наконец Российская
Александр Петров