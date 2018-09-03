Яя Туре вернулся в «Олимпиакос»
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Бывший полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Яя Туре стал игроком «Олимпиакоса», сообщается на официальной странице греческой команды в микроблоге в Twitter.
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Бывший полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Яя Туре стал игроком «Олимпиакоса», сообщается на официальной странице греческой команды в микроблоге в Twitter.
Срок контракта с ивуарийским хавбеком не уточняется. Туре, которому в мае исполнилось 35 лет, летом стал свободным агентом после восьми лет, проведенных в «Сити».
«Для меня честь вновь оказаться в “Олимпиакосе”. Когда я покидал клуб в 2006 году, то сказал, что вернусь, и рад, что смог сдержать слово. Я получил предложения от многих команд Европы, Азии и США. Мое решение основывалось на особых отношениях с этим невероятным клубом», — приводятся слова футболиста на его официальном сайте.
На протяжении карьеры Туре также выступал в бельгийском «Беверене», донецком «Металлурге», «Монако», испанской «Барселоне», цвета «Олимпиакоса» он защищал в 2005—2006 годах. Ивуариец провел более 100 матчей в составе национальной команды, стал победителем Кубка африканских наций в 2015 году. Туре четырежды признавался лучшим футболистом Африки.