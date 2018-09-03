Яя Туре вернулся в «Олимпиакос»

Срок контракта с ивуарийским хавбеком не уточняется. Туре, которому в мае исполнилось 35 лет, летом стал свободным агентом после восьми лет, проведенных в «Сити».

«Для меня честь вновь оказаться в “Олимпиакосе”. Когда я покидал клуб в 2006 году, то сказал, что вернусь, и рад, что смог сдержать слово. Я получил предложения от многих команд Европы, Азии и США. Мое решение основывалось на особых отношениях с этим невероятным клубом», — приводятся слова футболиста на его официальном сайте.