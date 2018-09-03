Хацкевич покинул пост главного тренера киевского «Динамо»
Александр Хацкевич объявил о своем решении покинуть пост главного тренера киевского «Динамо».
Александр Хацкевич объявил о своем решении покинуть пост главного тренера киевского «Динамо».
Специалист объявил об уходе из клуба после после домашнего поражения киевлян от «Карпат» (0:2) в 7-м туре УПЛ.
— У нас еще будет разговор с президентом. Но для себя я решение принял. Поблагодарил ребят в раздевалке за совместную работу и совместно проведённое время, — цитирует Хацкевича
«Динамо» не побеждает в течение последних четырех матчей. В УПЛ клуб занимает третье место.