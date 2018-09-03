Хацкевич покинул пост главного тренера киевского «Динамо»

Специалист объявил об уходе из клуба после после домашнего поражения киевлян от «Карпат» (0:2) в 7-м туре УПЛ.

— У нас еще будет разговор с президентом. Но для себя я решение принял. Поблагодарил ребят в раздевалке за совместную работу и совместно проведённое время, — цитирует Хацкевича пресс-служба «Динамо».