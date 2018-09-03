Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.09
Монако2
Марсель3
Футбол. Зарубежный
2.09
Бетис1
Севилья0
Футбол. Премьер-лига
2.09
Ахмат2
Уфа1
Футбол. Зарубежный
2.09
Аталанта0
Кальяри1
Футбол. Зарубежный
2.09
Кьево0
Эмполи0
Футбол. Зарубежный
2.09
Лацио1
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
2.09
Сампдория3
Наполи0
Футбол. Зарубежный
2.09
Сассуоло5
Дженоа3
Футбол. Зарубежный
2.09
Торино1
СПАЛ0
Все события
Фоторепортажи
5Восемь голов «Барселоны» и другие события выходных
10Гран-при Бельгии: победа Феттеля и завал на старте
09:12 (мск), источник: Матч ТВ

Хацкевич покинул пост главного тренера киевского «Динамо»

Александр Хацкевич объявил о своем решении покинуть пост главного тренера киевского «Динамо».

Источник: Reuters

Специалист объявил об уходе из клуба после после домашнего поражения киевлян от «Карпат» (0:2) в 7-м туре УПЛ.

 — У нас еще будет разговор с президентом. Но для себя я решение принял. Поблагодарил ребят в раздевалке за совместную работу и совместно проведённое время, — цитирует Хацкевича пресс-служба «Динамо».

«Динамо» не побеждает в течение последних четырех матчей. В УПЛ клуб занимает третье место.

Динамо К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Голый спорт. Юлия Егошенко
Кто сыграет за сборную, ясно. Неясно, во что
Первый ноль «Зенита»
По понятиям. Как судья разобрался с «Зенитом» и «Спартаком»
Отложенный реванш: когда Медведева отомстит Загитовой
Футбол Италии шагнул за миллиард: итоги трансферного периода
Бывший тренер «Рубина» — в лидерах АПЛ с «Уотфордом»
Ледяхов не удержался в «Ахмате». Первая отставка сезона в РПЛ
«Сезон охоты открыт». Что окружало матч «Зенит» — «Спартак»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь