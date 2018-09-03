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16:27 (мск), источник: Матч ТВ

Роналду, Салах и Модрич поспорят за звание лучшего игрока года по версии ФИФА

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и полузащитник «Реала» Лука Модрич номинированы на награду лучшему игроку мира.

Источник: Reuters
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Португалец в прошлом сезоне стал победителем и лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в составе «Реала», египтянин — финалистом Лиги чемпионов и обладателем «Золотой бутсы» АПЛ, а хорват выиграл самый престижный клубный турнир Европы и дошел до финала чемпионата мира со своей сборной.

Среди женщин за аналогичную награду поборются бразильянка Марта, немка Дженифер Марожан и представительница Норвегии Ада Хегерберг.

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