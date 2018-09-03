Роналду, Салах и Модрич поспорят за звание лучшего игрока года по версии ФИФА

Португалец в прошлом сезоне стал победителем и лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в составе «Реала», египтянин — финалистом Лиги чемпионов и обладателем «Золотой бутсы» АПЛ, а хорват выиграл самый престижный клубный турнир Европы и дошел до финала чемпионата мира со своей сборной.