Роналду, Салах и Модрич поспорят за звание лучшего игрока года по версии ФИФА
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и полузащитник «Реала» Лука Модрич номинированы на награду лучшему игроку мира.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и полузащитник «Реала» Лука Модрич номинированы на награду лучшему игроку мира.
Португалец в прошлом сезоне стал победителем и лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в составе «Реала», египтянин — финалистом Лиги чемпионов и обладателем «Золотой бутсы» АПЛ, а хорват выиграл самый престижный клубный турнир Европы и дошел до финала чемпионата мира со своей сборной.
Среди женщин за аналогичную награду поборются бразильянка Марта, немка Дженифер Марожан и представительница Норвегии Ада Хегерберг.