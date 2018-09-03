Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.09
Торино1
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
2.09
Сассуоло5
Дженоа3
Футбол. Зарубежный
2.09
Сампдория3
Наполи0
Футбол. Зарубежный
2.09
Лацио1
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
2.09
Бетис1
Севилья0
Футбол. Зарубежный
2.09
Монако2
Марсель3
Все события
Фоторепортажи
19Москва простилась с Алексеем Парамоновым
27Первый гол Смолова, стычка на поле и арбузы
18:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналдо купил клуб Примеры. Зачем?

Всё о сделке. Почему именно «Вальядолид» и в чём может быть интерес Роналдо?

Источник: twitter.com/realvalladolid

Бразилец, которого Жозе Моуринью как-то назвал «настоящим Роналдо», закончил играть в футбол семь лет назад. С тех пор он активно участвует в разных бизнес-проектах. Например, вложил деньги в киберспорт: совместно со своим другом по игре в покер стал спонсором бразильской команды CNB, которая участвует в League of Legends.

Но главное — он боролся с болезнью. Слова «нехватка гормонов щитовидной железы» звучат немного абстрактно, зато лишний вес бразильца заметили все. Связь прямая: нехватка гормонов приводит к нарушениям метаболизма и вызывает ожирение. Война с лишним весом началась ещё до того, как Роналдо бросил играть в футбол, но потом он предпринял несколько радикальных попыток решить проблему. Например, танцевал на камеры под Gangnam style в бразильском ток-шоу. И сбросил 14 килограммов за три месяца.

Читайте также
«Интер» выложил все 59 голов Роналдо за команду на YouTube

Эту войну Роналдо так и не выиграл. Поддержание в форме при его заболевании требует соблюдения жёсткого режима, не говоря о постоянных серьёзных физических нагрузках, а соблюдение режима всегда было его слабым местом. Но эти проблемы не отвлекали от других важных дел: турниров по покеру и бизнес-проектов. В частности, он стал совладельцем футбольного клуба в США.

Роналдо купил долю «Форт Лодердейла» — команды, которая играла во второй лиге США. Предполагалось, что он наберёт форму и возобновит карьеру, но этого так и не произошло, а в 2016 году клуб был расформирован. Права на название и символику были проданы на аукционе. Их за пять тыс. долларов купил Билл Эдвардс — владелец «Тампа-Бэй Раудис», принципиального соперника по флоридскому дерби. Не слишком обнадёживающая история.

Покупка «Вальядолида»: детали

Первые слухи о покупке появились в конце весны. Бразильское издание O Globo сообщило, что между Роналдо и владельцем «Вальядолида» Карлосом Суаресом ведутся переговоры, и что сумма возможной сделки составит 30 млн евро. Это был не первый клуб, который Роналдо попытался купить: сначала он сделал предложения владельцам «Хетафе» и «Тенерифе», но эти попытки кончились неудачно. С владельцем «Вальядолида» удалось договориться. Суарес также занимал пост президента клуба — этот пост тоже занял Роналдо, но бывший владелец остался в «Вальядолиде» в качестве генерального директора.

Почему именно испанские клубы? Одна из вероятных причин: Роналдо значительную часть времени проводит в Мадриде, где у него есть дом. Две из трёх команд, с которыми, по сообщениям СМИ, шли переговоры, базируются недалеко от Мадрида. Хетафе — пригород столицы, а Вальядолид — исторический город в 200 километрах, с которым есть прямая скоростная железная дорога, так что из одного города в другой можно попасть за час.

К началу переговоров «Вальядолид» занимал шестое место в Сегунде. В конце сезона клуб был пятым, а в июне через плей-офф пробился в Примеру. Местное издание Diario de Valladolid сообщает, что сделка была заключена в конце весны, но она вступала в силу только в том случае, если команда заработает повышение.

На презентации Роналдо в качестве президента присутствовал мэр Вальядолида. На фото он крайний слева (а справа стоит бывший владелец Карлос Суарес).

Во время загрузки произошла ошибка.

51% акций «Вальядолида» обошёлся в 30 млн евро. Карлос Суарес сказал, что Роналдо «поможет нанести клуб на карту мира». Мэр говорил то же самое: «Роналдо — икона мирового спорта, он сделает клуб узнаваемым».

Зачем это Роналдо?

Бразилец озвучил свои цели очень обтекаемо. «Закрепиться в Примере и двигаться дальше». Но в любом случае, представить, что он выбрал именно «Вальядолид» для реализации глобальных спортивных планов, довольно трудно. Команда базируется в маленьком городе. Население Вальядолида — 300 тыс. жителей. Мадрид рядом, но не настолько, чтобы считать этот город своей локальной фан-базой. Стадион «Нуэво Хосе Соррилья» вмещает 25 тыс. зрителей. Последний раз аншлаг на нём был пять лет назад, но дело даже не в этом. А в том, что такой маленький стадион просто не подходит клубу с серьёзными амбициями. Он не обеспечит необходимый уровень дохода.

Бывший вице-президент «Вальядолида» Хосе Моро, который также был партнёром Роналдо по винному бизнесу, сказал, что планы о покупке европейской команды (можно даже из второго дивизиона) у бразильца появились давно, и что он собирался попробовать «инновационные способы развития».

Читайте также
«Барселона» пожалуется на состояние газона в Вальядолиде

«Вальядолид» выглядит странновато, с точки зрения строительства топ-клуба, но как площадка для экспериментов выбор логичный. Клуб нуждался в деньгах. К моменту покупки долги составляли примерно 25 млн евро, и клубу было непросто обслуживать их вовремя. Это могло сделать руководство максимально лояльным к любым будущим нововведениям. Средства, которые заплатил Роналдо, пошли на погашение долгов, теперь «Вальядолид» не испытывает финансового давления.

Ключ к пониманию целей Роналдо в Испании можно найти среди других его проектов. Он давно пробовал себя в качестве посредника при переходах бразильских футболистов. У него есть собственная маркетинговая компания, которая занимается продвижением спортсменов. И есть собственная академия, с филиалами в нескольких странах. Добавьте к этому собственный футбольный клуб — и становится похоже на что-то вроде сервиса по раскрутке футболистов полного цикла: с пелёнок до игры в Примере. И последующих трансферов на повышение.

Кстати, какими бы ни были эксперименты Роналдо, хорошо бы они включили в себя работу по улучшению газона. В клубе умудрились перестелить поле перед самым стартом чемпионата, и газон не успел прижиться. После матча с «Барселоной» это отметили все, а Карлос Суарес даже не спорил и признал, что клуб допустил ошибку планирования.

Вальядолид
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Прославленная фигуристка показала себя во всей красе!
Российские болельщицы сводят с ума РФПЛ! Где вы видели таких красоток?
Роналду, Салах и Модрич поспорят за звание лучшего игрока года
ЦСКА заявил 29 футболистов на групповой этап Лиги чемпионов
Игроки сборной РФ вышли на тренировку в накладных усах (видео)
Черышев прокомментировал выдвижение его гола на премию Пушкаша
Черчесов назвал капитана сборной России в сентябрьских матчах
«Локомотив» установил рекорд по количеству проданных абонементов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь