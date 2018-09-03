Роналдо купил клуб Примеры. Зачем?
Всё о сделке. Почему именно «Вальядолид» и в чём может быть интерес Роналдо?
Всё о сделке. Почему именно «Вальядолид» и в чём может быть интерес Роналдо?
Бразилец, которого Жозе Моуринью
Но главное — он боролся с болезнью. Слова «нехватка гормонов щитовидной железы» звучат немного абстрактно, зато лишний вес бразильца заметили все. Связь прямая: нехватка гормонов приводит к нарушениям метаболизма и вызывает ожирение. Война с лишним весом началась ещё до того, как Роналдо бросил играть в футбол, но потом он предпринял несколько радикальных попыток решить проблему. Например, танцевал на камеры под Gangnam style в бразильском
Эту войну Роналдо так и не выиграл. Поддержание в форме при его заболевании требует соблюдения жёсткого режима, не говоря о постоянных серьёзных физических нагрузках, а соблюдение режима всегда было его слабым местом. Но эти проблемы не отвлекали от других важных дел: турниров по покеру и
Роналдо купил долю «Форт Лодердейла» — команды, которая играла во второй лиге США. Предполагалось, что он наберёт форму и возобновит карьеру, но этого так и не произошло, а в 2016 году клуб был расформирован. Права на название и символику были проданы на аукционе. Их за пять тыс. долларов купил Билл Эдвардс — владелец «Тампа-Бэй Раудис», принципиального соперника по флоридскому дерби. Не слишком обнадёживающая история.
Первые слухи о покупке появились в конце весны. Бразильское издание O Globo сообщило, что между Роналдо и владельцем «Вальядолида» Карлосом Суаресом ведутся переговоры, и что сумма возможной сделки составит 30 млн евро. Это был не первый клуб, который Роналдо попытался купить: сначала он сделал предложения владельцам «Хетафе» и «Тенерифе», но эти попытки кончились неудачно. С владельцем «Вальядолида» удалось договориться. Суарес также занимал пост президента клуба — этот пост тоже занял Роналдо, но бывший владелец остался в «Вальядолиде» в качестве генерального директора.
К началу переговоров «Вальядолид» занимал шестое место в Сегунде. В конце сезона клуб был пятым, а в июне через
На презентации Роналдо в качестве президента присутствовал мэр Вальядолида. На фото он крайний слева (а справа стоит бывший владелец Карлос Суарес).
51% акций «Вальядолида» обошёлся в 30 млн евро. Карлос Суарес сказал, что Роналдо «поможет нанести клуб на карту мира». Мэр говорил то же самое: «Роналдо — икона мирового спорта, он сделает клуб узнаваемым».
Бразилец озвучил свои цели очень обтекаемо. «Закрепиться в Примере и двигаться дальше». Но в любом случае, представить, что он выбрал именно «Вальядолид» для реализации глобальных спортивных планов, довольно трудно. Команда базируется в маленьком городе. Население Вальядолида — 300 тыс. жителей. Мадрид рядом, но не настолько, чтобы считать этот город своей локальной
Бывший
«Вальядолид» выглядит странновато, с точки зрения строительства
Ключ к пониманию целей Роналдо в Испании можно найти среди других его проектов. Он давно пробовал себя в качестве посредника при переходах бразильских футболистов. У него есть собственная маркетинговая компания, которая занимается продвижением спортсменов. И есть собственная академия, с филиалами в нескольких странах. Добавьте к этому собственный футбольный клуб — и становится похоже на
Кстати, какими бы ни были эксперименты Роналдо, хорошо бы они включили в себя работу по улучшению газона. В клубе умудрились перестелить поле перед самым стартом чемпионата, и газон не успел прижиться. После матча с «Барселоной» это отметили все, а Карлос Суарес даже не спорил и признал, что клуб допустил ошибку планирования.