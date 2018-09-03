Роналдо купил клуб Примеры. Зачем?

Источник: twitter.com/realvalladolid

Бразилец, которого Жозе Моуринью как-то назвал «настоящим Роналдо», закончил играть в футбол семь лет назад. С тех пор он активно участвует в разных бизнес-проектах. Например, вложил деньги в киберспорт: совместно со своим другом по игре в покер стал спонсором бразильской команды CNB, которая участвует в League of Legends.

Но главное — он боролся с болезнью. Слова «нехватка гормонов щитовидной железы» звучат немного абстрактно, зато лишний вес бразильца заметили все. Связь прямая: нехватка гормонов приводит к нарушениям метаболизма и вызывает ожирение. Война с лишним весом началась ещё до того, как Роналдо бросил играть в футбол, но потом он предпринял несколько радикальных попыток решить проблему. Например, танцевал на камеры под Gangnam style в бразильском ток-шоу. И сбросил 14 килограммов за три месяца.

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Эту войну Роналдо так и не выиграл. Поддержание в форме при его заболевании требует соблюдения жёсткого режима, не говоря о постоянных серьёзных физических нагрузках, а соблюдение режима всегда было его слабым местом. Но эти проблемы не отвлекали от других важных дел: турниров по покеру и бизнес-проектов. В частности, он стал совладельцем футбольного клуба в США.



Роналдо купил долю «Форт Лодердейла» — команды, которая играла во второй лиге США. Предполагалось, что он наберёт форму и возобновит карьеру, но этого так и не произошло, а в 2016 году клуб был расформирован. Права на название и символику были проданы на аукционе. Их за пять тыс. долларов купил Билл Эдвардс — владелец «Тампа-Бэй Раудис», принципиального соперника по флоридскому дерби. Не слишком обнадёживающая история.

Покупка «Вальядолида»: детали

Первые слухи о покупке появились в конце весны. Бразильское издание O Globo сообщило, что между Роналдо и владельцем «Вальядолида» Карлосом Суаресом ведутся переговоры, и что сумма возможной сделки составит 30 млн евро. Это был не первый клуб, который Роналдо попытался купить: сначала он сделал предложения владельцам «Хетафе» и «Тенерифе», но эти попытки кончились неудачно. С владельцем «Вальядолида» удалось договориться. Суарес также занимал пост президента клуба — этот пост тоже занял Роналдо, но бывший владелец остался в «Вальядолиде» в качестве генерального директора.

Почему именно испанские клубы? Одна из вероятных причин: Роналдо значительную часть времени проводит в Мадриде, где у него есть дом. Две из трёх команд, с которыми, по сообщениям СМИ, шли переговоры, базируются недалеко от Мадрида. Хетафе — пригород столицы, а Вальядолид — исторический город в 200 километрах, с которым есть прямая скоростная железная дорога, так что из одного города в другой можно попасть за час.

К началу переговоров «Вальядолид» занимал шестое место в Сегунде. В конце сезона клуб был пятым, а в июне через плей-офф пробился в Примеру. Местное издание Diario de Valladolid сообщает, что сделка была заключена в конце весны, но она вступала в силу только в том случае, если команда заработает повышение.



На презентации Роналдо в качестве президента присутствовал мэр Вальядолида. На фото он крайний слева (а справа стоит бывший владелец Карлос Суарес).

51% акций «Вальядолида» обошёлся в 30 млн евро. Карлос Суарес сказал, что Роналдо «поможет нанести клуб на карту мира». Мэр говорил то же самое: «Роналдо — икона мирового спорта, он сделает клуб узнаваемым».

Зачем это Роналдо?

Бразилец озвучил свои цели очень обтекаемо. «Закрепиться в Примере и двигаться дальше». Но в любом случае, представить, что он выбрал именно «Вальядолид» для реализации глобальных спортивных планов, довольно трудно. Команда базируется в маленьком городе. Население Вальядолида — 300 тыс. жителей. Мадрид рядом, но не настолько, чтобы считать этот город своей локальной фан-базой. Стадион «Нуэво Хосе Соррилья» вмещает 25 тыс. зрителей. Последний раз аншлаг на нём был пять лет назад, но дело даже не в этом. А в том, что такой маленький стадион просто не подходит клубу с серьёзными амбициями. Он не обеспечит необходимый уровень дохода.

Бывший вице-президент «Вальядолида» Хосе Моро, который также был партнёром Роналдо по винному бизнесу, сказал, что планы о покупке европейской команды (можно даже из второго дивизиона) у бразильца появились давно, и что он собирался попробовать «инновационные способы развития».

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