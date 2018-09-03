«Промес точно будет играть в основе. Конкурентов нет»: как экс-спартаковец впишется в состав «Севильи»

Источник: twitter.com/SevillaFC

ОТ ПЕРЕХОДА ДО ДЕБЮТА ДВА ДНЯ

Севильская карьера экс-спартаковца развивается стремительно. В пятницу, на флажке трансферного окна, голландец был представлен в качестве нового игрока команды из столицы Андалусии, а уже воскресным вечером состоялся его дебют в одном из самых жарких противостояний испанского юга, который и так не жалуется на низкие температуры, — севильском дерби.

Полноценным дебютом это все же назвать сложно — Промес вышел на замену незадолго до финального свистка для усиления атаки, при счете 1:0 в пользу «Бетиса», но помочь «Севилье» спасти игру не смог. Провел на поле 12 минут, по воротам не бил, сделал по одному неточному пасу и навесу и вступил в пять единоборств, из которых выиграл два.

То, что главный тренер севильцев Пабло Мачин сразу задействовал голландца, свидетельствует: у него на футболиста серьезные планы. Самое время поговорить о том, как Промес впишется в состав южан: с кем будет конкурировать и где играть.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnOpb02gOTF/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BnOpb02gOTF/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Quincy Promes (@qpromes)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-02T15:32:03+00:00">2 Сен 2018 в 8:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ПОЗИЦИЯ

Голландец — игрок фланговый, в «Спартаке» он отвечал за левый край атаки, но мог при необходимости перейти и на противоположную сторону, как это несколько раз случалось в начале прошлого сезона: в матче за Суперкубок России против «Локомотива» (2:1), когда большую часть игры Промес провел справа, а в дополнительное время вернулся налево, откуда и забил победный мяч, и через несколько дней в матче первого тура против «Динамо» (2:2) — вновь правый фланг, гол и результативная передача. Хорошее владение обеими ногами позволяет ему совершать такие переходы без особенных трудностей. Свои первые минуты за «Севилью» он отыграл на позиции левого вингера.

КОНКУРЕНЦИЯ

Очевидно, что Мачин рассматривает Промеса как усиление для провисающего левого края атаки. Справа у «Севильи» все хорошо — там играет один из лидеров команды Пабло Сарабия, у которого в прошлом сезоне девять голов и 11 передач, а в этом — уже семь забитых мячей и один голевой пас (во всех турнирах). В случае чего Сарабию может подменить легенда клуба Хесус Навас — универсальный правоногий солдат, воспитанник «Севильи», несколько недель назад начавший свой 12-й сезон в составе южан. Поэтому о правом фланге нападения Промесу не стоит даже мечтать.

Зато слева — все перспективы стать основным игроком уже сейчас. В этом сезоне севильцы провели десять официальных игр, в которых на месте левого крайнего нападающего побывали пять разных футболистов (включая Промеса), что говорит о нестабильности этой позиции в представлении главного тренера. Чаще всего (6 раз) там выходил Нолито — 31-летний (в октябре исполнится 32) испанец, работоспособный и настырный, но не слишком быстрый и не самый забивной: лишь пять голов за весь прошлый сезон плюс два мяча в ворота «Жальгириса» (5:0) в недавней отборочном матче Лиги Европы. Промес (26 лет) с 17 голами в сезоне-2017/18 смотрится куда перспективнее.

Статистика прошлого сезона также подсказывает, что Промес не только забивает больше, чем Нолито — он чаще бьет по воротам: 151 удар (63 в створ) против 47 (23); больше пасует: 1520 передач (1256 точных) против 824 (622); активнее вступает в единоборства: 848 (370 выигранных) против 608 (234).

ВОЗМОЖНЫЕ СОСТАВЫ «СЕВИЛЬИ» С ПРОМЕСОМ

Две самые часто используемые схемы в арсенале Пабло Мачина: 3−4−3 и 3−4−2−1. Разумеется, расстановка очень гибкая: при нападении в защите севильцев остается три человека, при обороне один из крайних полузащитников (Эскудеро или Навас) опускается ниже и образуется линия из четырех. Впереди же либо выставляется ярко выраженный центрфорвард, либо более растянутая по краям линия из трех атакующих игроков.

Источник: Спорт-Экспресс

Источник: Спорт-Экспресс

ВЗГЛЯД ИЗ ИСПАНИИ

Специально для «СЭ» дебют Промеса за «Севилью» прокомментировал журналист испанского издания Marca Хуан Кастро: