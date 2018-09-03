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21:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси: Сегодня игроками управляют деньги, а не желание бороться за честь клуба

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выразил мнение, что в современном футболе игроками управляют деньги, а не желание отстоять честь клуба.

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«Думаю, пришло время снова выиграть Лигу чемпионов. В течение последних трёх лет мы выступали неубедительно, а прошлый турнир можно назвать худшим из всех. Как команда, мы должны стремиться к этому трофею. У нас впечатляющий состав, и нам по силам это сделать.

Есть клубы с большими деньгами, которые делают на это ставку, и это часто определяет мышление современных игроков. Сегодня футболистом управляют деньги, а не желание бороться за честь клуба. Важнее финансы, чем достижение цели вместе с командой.

У меня есть всё в Барселоне, я живу в этом городе с 13 лет. Провёл жизнь в лучшей команде мира и, может быть, в лучшем городе мира. Мои дети родились в Каталонии. Не думаю, что мне необходимо что-то ещё", — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

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