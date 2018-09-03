Месси: Сегодня игроками управляют деньги, а не желание бороться за честь клуба

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

«Думаю, пришло время снова выиграть Лигу чемпионов. В течение последних трёх лет мы выступали неубедительно, а прошлый турнир можно назвать худшим из всех. Как команда, мы должны стремиться к этому трофею. У нас впечатляющий состав, и нам по силам это сделать.

Есть клубы с большими деньгами, которые делают на это ставку, и это часто определяет мышление современных игроков. Сегодня футболистом управляют деньги, а не желание бороться за честь клуба. Важнее финансы, чем достижение цели вместе с командой.