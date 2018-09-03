«Челси» не уровень «Реала»: Куртуа рассказал об отличиях двух грандов

Источник: РИА "Новости"

По словам Куртуа, разница между клубами огромна и это видно, как на тренировках, так и на матчах.

«Уровень “Реала” выше, чем у “Челси”. “Сантьяго Бернабеу” в два раза больше “Стэмфорд Бридж”, это совсем другое ощущение. На “Бернабеу” ты видишь только стену людей, а на домашнем стадионе “Челси” ты можешь видеть небо и отель за трибунами», — приводит слова бельгийского голкипера Bleacher Report.