«Челси» не уровень «Реала»: Куртуа рассказал об отличиях двух грандов
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа сравнил свой нынешний клуб с лондонским «Челси», который бельгийский футболист покинул в августе.
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа сравнил свой нынешний клуб с лондонским «Челси», который бельгийский футболист покинул в августе.
По словам Куртуа, разница между клубами огромна и это видно, как на тренировках, так и на матчах.
«Уровень “Реала” выше, чем у “Челси”. “Сантьяго Бернабеу” в два раза больше “Стэмфорд Бридж”, это совсем другое ощущение. На “Бернабеу” ты видишь только стену людей, а на домашнем стадионе “Челси” ты можешь видеть небо и отель за трибунами», — приводит слова бельгийского голкипера Bleacher Report.
26-летний страж ворот сборной Бельгии перешел из «Челси» в «Реал» в августе. Трансфер 26-летнего вратаря обошелся мадридскому клубу в 35 миллионов евро. Куртуа подписал контракт с «Королевским клубом» до 30 июня 2024 года.