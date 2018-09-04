Экс-игрок ЦСКА Миланов определился с новым клубом

Источник: РИА "Новости"

Болгарин пополнил клуб на правах свободного агента. Условия его соглашения с «Види» не разглашаются.

26-летний Миланов этим летом покинул красно-синих по истечении контракта. Цвета армейского клуба хавбек защищал с 2013 по 2018 год.