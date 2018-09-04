Экс-игрок ЦСКА Миланов определился с новым клубом
Бывший полузащитник московского ЦСКА Георгий Миланов продолжит карьеру в венгерском клубе «Види», сообщает официальный сайт команды.
Бывший полузащитник московского ЦСКА Георгий Миланов продолжит карьеру в венгерском клубе «Види», сообщает официальный сайт команды.
Болгарин пополнил клуб на правах свободного агента. Условия его соглашения с «Види» не разглашаются.
26-летний Миланов этим летом покинул
Ранее сообщалось, что бывший форвард ЦСКА может продолжить карьеру в Болгарии.