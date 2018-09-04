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08:04 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-игрок ЦСКА Миланов определился с новым клубом

Бывший полузащитник московского ЦСКА Георгий Миланов продолжит карьеру в венгерском клубе «Види», сообщает официальный сайт команды.

Источник: РИА "Новости"

Болгарин пополнил клуб на правах свободного агента. Условия его соглашения с «Види» не разглашаются.

26-летний Миланов этим летом покинул красно-синих по истечении контракта. Цвета армейского клуба хавбек защищал с 2013 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что бывший форвард ЦСКА может продолжить карьеру в Болгарии.

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