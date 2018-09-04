Месси заговорил о слабости «Реала» после ухода Роналду

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Официально о переходе Роналду было объявлено 10 июля. Португалец подписал с туринским клубом четырехлетний контракт с зарплатой в 30 миллионов евро. Трансфер обошелся «Ювентусу» в 112 миллионов евро.

«Конечно, «Реал» — один из сильнейших клубов мира, у них отличные игроки, но с уходом Роналду команда станет чуточку слабее. Его переход делает «Ювентус» явным фаворитом в борьбе за Лигу чемпионов. У них был сильный состав, а теперь к ним добавился Роналду.

Я был удивлен его решением. Не думал, что он покинет Мадрид, как и то, что он перейдет в «Ювентус». Было много претендентов, про «Ювентус» я слышал реже. Это очень хорошая команда", — сказал Месси.

Противостояние Месси и Роналду считается главным в мировом футболе. С 2008 года они выиграли по пять «Золотых мячей» — приз лучшему футболисту мира по итогам года.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 года и стал лучшим бомбардиром в его истории. В составе «королевского клуба» португалец четырежды становился победителем Лиги чемпионов, дважды выиграл чемпионат и Кубок Испании, дважды — Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, трижды — клубный чемпионат мира.