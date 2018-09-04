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09:04 (мск), источник: Vesti.kz

Месси заговорил о слабости «Реала» после ухода Роналду

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что его удивило решение португальца Криштиану Роналду покинуть мадридский «Реал» и перейти в туринский «Ювентус». Об этом сообщает Marca.

Источник: Reuters

Официально о переходе Роналду было объявлено 10 июля. Португалец подписал с туринским клубом четырехлетний контракт с зарплатой в 30 миллионов евро. Трансфер обошелся «Ювентусу» в 112 миллионов евро.

«Конечно, «Реал» — один из сильнейших клубов мира, у них отличные игроки, но с уходом Роналду команда станет чуточку слабее. Его переход делает «Ювентус» явным фаворитом в борьбе за Лигу чемпионов. У них был сильный состав, а теперь к ним добавился Роналду.

Я был удивлен его решением. Не думал, что он покинет Мадрид, как и то, что он перейдет в «Ювентус». Было много претендентов, про «Ювентус» я слышал реже. Это очень хорошая команда", — сказал Месси.

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Противостояние Месси и Роналду считается главным в мировом футболе. С 2008 года они выиграли по пять «Золотых мячей» — приз лучшему футболисту мира по итогам года.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 года и стал лучшим бомбардиром в его истории. В составе «королевского клуба» португалец четырежды становился победителем Лиги чемпионов, дважды выиграл чемпионат и Кубок Испании, дважды — Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, трижды — клубный чемпионат мира.

Месси в составе «Барселоны» стал девятикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионата мира.

Роналду в «Реале». Как это было
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11 июля© Ньюстюб
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