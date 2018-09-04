Новичка соперника «Астаны» по Лиге Европы предлагали «Реалу»

Как сообщает Ouest-France, нападающий сливочных Карим Бензема рекомендовал президенту «королевского клуба» Флорентино Пересу подписать своего бывшего партнера по сборной Франции.

Этим летом у 31-летнего хавбека истек контракт с «Пари Сен-Жерменом», поэтому в новую команду он мог перейти совершенно бесплатно. В этой связи Абензема посоветовал руководству «Реала» обратить внимание на свободного агента. Однако в мадридском клубе рекомендации своего игрока проигнорировали. В итоге Бен Арфа перешел в «Ренн».

Последний раз Бен-Арфа выходил на поле 12 марта 2017 года, когда сыграл две минуты в матче против «Лорьяна». В сезоне-2017/18 он не сыграл ни минуты из-за конфликта с экс-тренером ПСЖ Унаи Эмери.

До ПСЖ полузащитник играл за «Ниццу», английские «Халл» и «Ньюкасл», «Олимпик Марсель» и «Лион». В период с 2007 по 2015 год Бен-Арфа забил два гола в 15 матчах за сборную Франции, с которой участвовал на Евро-2012.