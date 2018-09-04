Новичка соперника «Астаны» по Лиге Европы предлагали «Реалу»
Полузащитник Хатем Бен Арфа, недавно подписавший контракт с французским «Ренном», мог перейти в мадридский «Реал».
Полузащитник Хатем Бен Арфа, недавно подписавший контракт с французским «Ренном», мог перейти в мадридский «Реал».
Как сообщает
Этим летом у 31-летнего хавбека истек контракт с «Пари Сен-Жерменом», поэтому в новую команду он мог перейти совершенно бесплатно. В этой связи Абензема посоветовал руководству «Реала» обратить внимание на свободного агента. Однако в мадридском клубе рекомендации своего игрока проигнорировали. В итоге Бен Арфа перешел в «Ренн».
Последний раз
До ПСЖ полузащитник играл за «Ниццу», английские «Халл» и «Ньюкасл», «Олимпик Марсель» и «Лион». В период с 2007 по 2015 год
Напомним, «Ренн» является соперником «Астаны» в групповом раунде Лиги Европы. Также в их квартет попали киевское «Динамо» и чешский «Яблонец». В первом туре «Астана» 20 сентября сыграет в столице Украины.