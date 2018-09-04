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12:36 (мск), источник: Sport24

Фанатам пришлось спасаться от давки на кладбище. В Шотландии едва не повторилась трагедия «Лужников»

Жесть у стадиона «Селтика» перед матчем с «Рейнджерс».

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Источник: Sport24

Битва «Глазго Рейнджерс» и «Селтика» — это давняя история ненависти, вражды из-за религиозных и геополитических разногласий. На протяжении последнего столетия фанаты этих клубов устраивали жестокие разборки между собой, а футболисты жгли на футбольном поле. В последние годы ситуация немного изменилась — болельщики стали более терпимы друг к другу, а «Рейнджерс» так вообще на четыре года пропал из элиты. В воскресном матче «Селтик» Брендана Роджерса дома минимально победил «Рейнджерс» Джеррарда, но главной темой обсуждения в Шотландии сейчас является не футбол.

Перед началом игры «Селтик» впервые попробовал новую систему допуска и прохода на стадион. Для болельщиков «кельтов» перекрыли улицу Лондон Роуд, по которой пустили фанатов «Рейнджерс». Поклонников «Селтика» направили по Джейнфилд стрит, и на подходе к стадиону чуть было не случилась трагедия.

Во время загрузки произошла ошибка.

В узком коридоре за 20 минут до начала матча стало скапливаться большое количество людей. Сотни людей оказались в ловушке. Рассказывает фанат «Селтика» Джейми Керр:"Мы прибыли к стадиону около 11:30. Поначалу мы не обратили внимания на переполненный туннель, думали о предстоящем матче. В туннеле скапливалось все больше людей, никто не двигался вперед, в какой-то момент стало очень страшно. Многие начали паниковать, дети плакали. Люди не могли двигаться, и в то же время прибывали все новые и новые болельщики. Я удивлен, что обошлось без серьезных травм.

Во время загрузки произошла ошибка.

К счастью, обошлось без жертв. Один человек был доставлен в больницу, еще пять получили легкие повреждения. Многие болельщики были вынуждены перелезать через ограду примыкающего кладбища, чтобы спастись от давки.

Полиция Шотландии обещает провести тщательный и всеобъемлющий анализ ситуации с изменением доступа к стадиону, чтобы такого больше не повторилось вновь. «Селтик» в свою очередь принес глубокие извинения своим болельщикам.

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