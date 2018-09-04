Фанатам пришлось спасаться от давки на кладбище. В Шотландии едва не повторилась трагедия «Лужников»
Жесть у стадиона «Селтика» перед матчем с «Рейнджерс».
Жесть у стадиона «Селтика» перед матчем с «Рейнджерс».
Битва «Глазго Рейнджерс» и «Селтика» — это давняя история ненависти, вражды
Перед началом игры «Селтик» впервые попробовал новую систему допуска и прохода на стадион. Для болельщиков «кельтов» перекрыли улицу Лондон Роуд, по которой пустили фанатов «Рейнджерс». Поклонников «Селтика» направили по Джейнфилд стрит, и на подходе к стадиону чуть было не случилась трагедия.
В узком коридоре за 20 минут до начала матча стало скапливаться большое количество людей. Сотни людей оказались в ловушке. Рассказывает фанат «Селтика» Джейми Керр:"Мы прибыли к стадиону около 11:30. Поначалу мы не обратили внимания на переполненный туннель, думали о предстоящем матче. В туннеле скапливалось все больше людей, никто не двигался вперед, в
К счастью, обошлось без жертв. Один человек был доставлен в больницу, еще пять получили легкие повреждения. Многие болельщики были вынуждены перелезать через ограду примыкающего кладбища, чтобы спастись от давки.
Полиция Шотландии обещает провести тщательный и всеобъемлющий анализ ситуации с изменением доступа к стадиону, чтобы такого больше не повторилось вновь. «Селтик» в свою очередь принес глубокие извинения своим болельщикам.