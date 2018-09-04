Кузена Стивена Джеррарда выгнали из клуба за расистскую шутку
Ирландский защитник Энтони Джеррард, ныне выступающий за «Карлайл Юнайтед» из второй английской лиги, покинул предыдущий клуб в связи с неподобающим поведением. Об этом пишет The Mirror.
Ирландский защитник Энтони Джеррард, ныне выступающий за «Карлайл Юнайтед» из второй английской лиги, покинул предыдущий клуб в связи с неподобающим поведением. Об этом пишет The Mirror.
Футболист, являющийся кузеном бывшего игрока «Ливерпуля» и сборной Англии Стивена Джеррарда, сменил команду в начале августа, хотя у него оставался год по контракту с клубом «Олдем Атлетик».
По данным издания, защитника выгнали из команды за шутку, которую себе позволил Джеррард в общем чате футболистов в WhatsApp. В клубе опасались, что это может повлиять на репутацию команды. Сообщается, что ирландец высмеивал арабов во время месяца Рамадан.
Энтони Джеррард является воспитанником ливерпульского «Эвертона». В составе «Олдема» в сезоне-2017/2018 защитник провел 45 игр и забил два мяча.