Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу

Источник: AFP 2018

Жеребьевку провели глава подразделения соревнований Международной федерации футбола (ФИФА) Джейми Ярза и бывший футболист сборной Аргентины, а также победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира в составе миланского «Интера» Эстебан Камбьяссо.

В раунде плей-офф турнира встретятся «Эль-Айн» из ОАЭ, выступающий в соревнованиях на правах принимающей стороны, и австралийский клуб «Тим Веллингтон», представляющий Конфедерацию футбола Океании. В четвертьфинале победитель раунда плей-офф сыграет с командой из Африканской конфедерации футбола (CAF). В другом матче ¼ финала мексиканская «Гвадалахара» встретится с клубом из Азиатской конфедерации футбола (AFC).

Мадридский «Реал», являющийся победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, стартует на турнире с полуфинала. В ½ финала «Реал» сыграет с победителем матча между «Гвадалахарой» и командой из AFC. В другом полуфинале команда из Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) сыграет с победителем другого четвертьфинала.

Раунд плей-офф пройдет 12 декабря, четвертьфиналы — 15 декабря, полуфиналы — 18 и 19 декабря. Финал и матч за третье место будут сыграны 22 декабря. Команды из CAF, AFC и КОНМЕБОЛ станут известны позднее, так как в азиатской Лиге чемпионов, африканской Лиге чемпионов и Кубке Либертадорес пока определились только участники четвертьфиналов.