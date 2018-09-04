Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу
ТАСС, 4 сентября. Жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу, который пройдет в декабре 2018 года в ОАЭ, прошла во вторник в Цюрихе.
ТАСС, 4 сентября. Жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу, который пройдет в декабре 2018 года в ОАЭ, прошла во вторник в Цюрихе.
Жеребьевку провели глава подразделения соревнований Международной федерации футбола (ФИФА) Джейми Ярза и бывший футболист сборной Аргентины, а также победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира в составе миланского «Интера» Эстебан Камбьяссо.
В раунде
Мадридский «Реал», являющийся победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, стартует на турнире с полуфинала. В ½ финала «Реал» сыграет с победителем матча между «Гвадалахарой» и командой из AFC. В другом полуфинале команда из Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) сыграет с победителем другого четвертьфинала.
Раунд
Клубный чемпионат мира по футболу — соревнование между сильнейшими клубами шести конфедераций, которые выиграли Лигу чемпионов в своей конфедерации. Турнир был основан в 2000 году, с 2005 года проводится каждый год в декабре. В прошлом году турнир прошел в ОАЭ. В финале мадридский «Реал» обыграл бразильский «Гремио».