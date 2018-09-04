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13:46 (мск), источник: ТАСС

Вице-премьер Италии предлагает ввести лимит на легионеров в чемпионате страны по футболу

РИМ, 4 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини предлагает ввести ограничение на число иностранных футболистов в матчах итальянского чемпионата. Об этом он заявил во вторник, передает агентство ANSA.

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Источник: AP 2018

«Необходимо ограничить число иностранных игроков на поле, чтобы дать возможность проявить себя молодым итальянским футболистам, которыми часто жертвуют», — сказал Сальвини, известный своей жесткой антимиграционной позицией.

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Накануне проблему предпочтения иностранцам в итальянских клубах высшего дивизиона чемпионата Италии (серии А) затронул главный тренер сборной Роберто Манчини. Он обратился к своим коллегам с призывом чаще выпускать на поле молодые итальянские таланты, «которые часто остаются на скамье запасных, уступая место менее способным иностранцам».

«Я рад, что такие важные представители футбольного мира согласны со мной», — прокомментировал министр слова наставника национальной команды.

В матчах чемпионата Италии на поле может выйти два футболиста, не имеющих паспорт Евросоюза. В заявку на сезон каждая команда обязана включить до 25 человек, минимум восемь из которых должны быть воспитанниками клуба.

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