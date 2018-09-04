Вице-премьер Италии предлагает ввести лимит на легионеров в чемпионате страны по футболу
РИМ, 4 сентября. /ТАСС/.
РИМ, 4 сентября. /ТАСС/.
«Необходимо ограничить число иностранных игроков на поле, чтобы дать возможность проявить себя молодым итальянским футболистам, которыми часто жертвуют», — сказал Сальвини, известный своей жесткой антимиграционной позицией.
Накануне проблему предпочтения иностранцам в итальянских клубах высшего дивизиона чемпионата Италии (серии А) затронул главный тренер сборной Роберто Манчини. Он обратился к своим коллегам с призывом чаще выпускать на поле молодые итальянские таланты, «которые часто остаются на скамье запасных, уступая место менее способным иностранцам».
«Я рад, что такие важные представители футбольного мира согласны со мной», — прокомментировал министр слова наставника национальной команды.
В матчах чемпионата Италии на поле может выйти два футболиста, не имеющих паспорт Евросоюза. В заявку на сезон каждая команда обязана включить до 25 человек, минимум восемь из которых должны быть воспитанниками клуба.