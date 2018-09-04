Вице-премьер Италии предлагает ввести лимит на легионеров в чемпионате страны по футболу

Источник: AP 2018

«Необходимо ограничить число иностранных игроков на поле, чтобы дать возможность проявить себя молодым итальянским футболистам, которыми часто жертвуют», — сказал Сальвини, известный своей жесткой антимиграционной позицией.

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Накануне проблему предпочтения иностранцам в итальянских клубах высшего дивизиона чемпионата Италии (серии А) затронул главный тренер сборной Роберто Манчини. Он обратился к своим коллегам с призывом чаще выпускать на поле молодые итальянские таланты, «которые часто остаются на скамье запасных, уступая место менее способным иностранцам».

«Я рад, что такие важные представители футбольного мира согласны со мной», — прокомментировал министр слова наставника национальной команды.