Зарплата Роналду в два раза больше бюджета итальянского «Эмполи»

По информации источника, в общей сумме игроки итальянского чемпионата получают €1,1 млрд. Самой большой зарплатой является зарплата нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду — €31 млн. Второе место занял Гонсало Игуаин, чей заработок оказался более, чем в три раза ниже зарплаты Роналду — 9,5 млн евро. Третьим идет Пауло Дибала с €7 млн.