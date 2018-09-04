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15:19 (мск), источник: Газета.Ру

Зарплата Роналду в два раза больше бюджета итальянского «Эмполи»

В итальянской прессе опубликовали данные по зарплатам игроков и тренеров Серии А, а также бюджеты клубов, сообщает Football Italia.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, в общей сумме игроки итальянского чемпионата получают €1,1 млрд. Самой большой зарплатой является зарплата нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду — €31 млн. Второе место занял Гонсало Игуаин, чей заработок оказался более, чем в три раза ниже зарплаты Роналду — 9,5 млн евро. Третьим идет Пауло Дибала с €7 млн.

Стоит отметить, что самым бедным в Серии А оказался «Эмполи». Бюджета клуба хватило бы лишь на полгода зарплаты Роналду.

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