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15:06 (мск), источник: Газета.Ру

Футболист получил рекордный штраф в Великобритании за нарушение ПДД

Футболист «Саутгемптона» Марио Лемина был оштрафован в Великобритании за нарушение правил дорожного движения, сообщает Daily Mail.

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Источник: AP 2018

Штраф 25-летнего футболиста составил £96 тыс. фунтов стерлингов. Размер штрафа является рекордным по меркам Великобритании.

По информации источника, футболист трижды превысил скорость и не сообщил полиции, кто находился за рулем его автомобиля.

Игрок сказал правоохранительным органам, что не знал, кто сидел за рулем. А также признался, что игнорировал их письма, ведь штраф мог бы оказаться еще больше, если бы он обо всем уведомил полицию. Данный инцидент повлиял также и на количество штрафных баллов, а Лемин был лишен водительских прав сроком на один год.

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