Футболист получил рекордный штраф в Великобритании за нарушение ПДД

Игрок сказал правоохранительным органам, что не знал, кто сидел за рулем. А также признался, что игнорировал их письма, ведь штраф мог бы оказаться еще больше, если бы он обо всем уведомил полицию. Данный инцидент повлиял также и на количество штрафных баллов, а Лемин был лишен водительских прав сроком на один год.