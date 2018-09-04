Футболист получил рекордный штраф в Великобритании за нарушение ПДД
Футболист «Саутгемптона» Марио Лемина был оштрафован в Великобритании за нарушение правил дорожного движения, сообщает Daily Mail.
Футболист «Саутгемптона» Марио Лемина был оштрафован в Великобритании за нарушение правил дорожного движения, сообщает Daily Mail.
Штраф 25-летнего футболиста составил £96 тыс. фунтов стерлингов. Размер штрафа является рекордным по меркам Великобритании.
По информации источника, футболист трижды превысил скорость и не сообщил полиции, кто находился за рулем его автомобиля.
Игрок сказал правоохранительным органам, что не знал, кто сидел за рулем. А также признался, что игнорировал их письма, ведь штраф мог бы оказаться еще больше, если бы он обо всем уведомил полицию. Данный инцидент повлиял также и на количество штрафных баллов, а Лемин был лишен водительских прав сроком на один год.