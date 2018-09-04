СМИ: Моуринью приговорен к одному году условно за невыплату налогов

СМИ: Моуринью приговорен к одному году условно за невыплату налогов

Португальский тренер Жозу Моуринью обвинялся в невыплате налогов с дохода от использования прав на его образ в 2011 и 2012 годах.