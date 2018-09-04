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15:23 (мск), источник: Советский спорт

СМИ: Моуринью приговорен к одному году условно за невыплату налогов

Португальский тренер Жозу Моуринью обвинялся в невыплате налогов с дохода от использования прав на его образ в 2011 и 2012 годах.

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Источник: Reuters

Как сообщает Football Italia, Моуринью приговорен к одному году тюрьмы условно за невыплату налогов. За нарушение правил выплаты налогов по имиджевым правам Моуринью задолжал испанской налоговой в общей сложности 1,9 миллиона евро.

Как сообщают испанские власти, Моуринью для сокрытия преступления использовал цепочку оффшоров в Ирландии, Новой Зеландии и на Виргинских островах. Сумма доходов главного тренера «Манчестер Юнайтед» за использование его образа составила 3,3 млн евро.

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