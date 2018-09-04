СМИ: Впервые матч чемпионата Испании по футболу пройдет в США
ТАСС, 4 сентября. Матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу между «Жироной» и «Барселоной» пройдет в Майами (США, штат Флорида) 27 января. Об этом сообщает испанская газета Sport.
ТАСС, 4 сентября. Матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу между «Жироной» и «Барселоной» пройдет в Майами (США, штат Флорида) 27 января. Об этом сообщает испанская газета Sport.
Ранее в августе руководство Ла лиги, высшего дивизиона чемпионата Испании, объявило о заключении сотрудничества с медиагруппой Relevent, согласно которому в течение следующих 15 лет, по меньшей мере, один матч Ла лиги в сезоне должен быть сыгран в США.
Впервые в истории чемпионата Испании матч турнира пройдет за пределами страны. Встреча состоится 27 января на Hard Rock Stadium в Майами, который вмещает более 70 тысяч человек.
«Жирона» в данный момент ищет возможность компенсировать болельщикам проведение домашнего матча за пределами страны. Полторы тысячи бесплатных авиабилетов будет выделено для владельцев абонементов, а также им будет оплачен один день в отеле во Флориде.
Также болельщикам «Жироны» будет выделено пять тысяч билетов на выездную игру с «Барселоной» в первом круге, которая пройдет 23 сентября на «Камп Ноу». В дополнение владельцам абонементов вернут 20% от их стоимости. Если же болельщики не посетят «Камп Ноу», то смогут получить обратно 40% стоимости абонементов.