СМИ: Впервые матч чемпионата Испании по футболу пройдет в США

Источник: AP 2018

Ранее в августе руководство Ла лиги, высшего дивизиона чемпионата Испании, объявило о заключении сотрудничества с медиагруппой Relevent, согласно которому в течение следующих 15 лет, по меньшей мере, один матч Ла лиги в сезоне должен быть сыгран в США.

Впервые в истории чемпионата Испании матч турнира пройдет за пределами страны. Встреча состоится 27 января на Hard Rock Stadium в Майами, который вмещает более 70 тысяч человек.

«Жирона» в данный момент ищет возможность компенсировать болельщикам проведение домашнего матча за пределами страны. Полторы тысячи бесплатных авиабилетов будет выделено для владельцев абонементов, а также им будет оплачен один день в отеле во Флориде.