СМИ: «Реал» готов заплатить € 200 млн за Гризманна

По информации издания, президент «Реала» Флорентино Перес лично выступил с инициативой по приобретению 27-летнего французского футболиста. Ожидается, что Гризманн станет заменой португальскому форварду Криштиану Роналду, который покинул стан «сливочных» минувшим летом и присоединился к туринскому «Ювентусу». Ранее Гризманн неоднократно заявлял, что намерен продолжить выступление в мадридском «Атлетико» и не намерен покидать команду.