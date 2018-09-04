СМИ: «Реал» готов заплатить € 200 млн за Гризманна
Мадридский «Реал» готов заплатить € 200 млн за нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, сообщает Goal.com.
Мадридский «Реал» готов заплатить € 200 млн за нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, сообщает Goal.com.
По информации издания, президент «Реала» Флорентино Перес лично выступил с инициативой по приобретению 27-летнего французского футболиста. Ожидается, что Гризманн станет заменой португальскому форварду Криштиану Роналду, который покинул стан «сливочных» минувшим летом и присоединился к туринскому «Ювентусу». Ранее Гризманн неоднократно заявлял, что намерен продолжить выступление в мадридском «Атлетико» и не намерен покидать команду.
Гризманн стал игроком «Атлетико» в 2014 году. Нападающий выиграл чемпионат мира—2018, который прошёл минувшим летом в России, в составе национальной сборной Франции.