Лондонский «Арсенал» может приобрести Хамеса за € 50 млн

По информации источника, лондонцы готовы заплатить за 27-летнего колумбийского футболиста € 50 млн. Отмечается, что руководство испанского клуба заинтересовано в переговорах с «Арсеналом» по данному трансферу.

Хамес выступает в аренде в мюнхенской «Баварии» с 2017 года. В минувшем сезоне игрок выступил в 23 встречах, стал автором семи голов и отдал 11 результативных передач. В нынешнем сезоне колумбийский полузащитник провёл в составе немецкой команды 2 матча и не отметился результативными действиями.