Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.09
Бетис1
Севилья0
Футбол. Зарубежный
2.09
Монако2
Марсель3
Футбол. Сборные
5.09
Словакия
Дания
Футбол. Сборные
6.09
Португалия
Хорватия
Футбол. Сборные
6.09
Австрия
Швеция
Футбол. Сборные
6.09
Нидерланды
Перу
Все события
Фоторепортажи
35«Зенит» — «Спартак»: триллер с судейским скандалом
6Первая пятерка. С кем сравнялся Семак
21:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Лондонский «Арсенал» может приобрести Хамеса за € 50 млн

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хамес Родригес, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», может перейти в лондонский «Арсенал», сообщает Calciomercato.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, лондонцы готовы заплатить за 27-летнего колумбийского футболиста € 50 млн. Отмечается, что руководство испанского клуба заинтересовано в переговорах с «Арсеналом» по данному трансферу.

Хамес выступает в аренде в мюнхенской «Баварии» с 2017 года. В минувшем сезоне игрок выступил в 23 встречах, стал автором семи голов и отдал 11 результативных передач. В нынешнем сезоне колумбийский полузащитник провёл в составе немецкой команды 2 матча и не отметился результативными действиями.

Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Прославленная фигуристка показала себя во всей красе!
Самые красивые болельщицы на российских стадионах! Они прекрасны!
Нападающий ЦСКА признан лучшим игроком шестого тура РПЛ
Неймар заявил, что «Ливерпуль» не попадет в топ-4 в АПЛ
Sportbild: Лев ужесточил правила для игроков сборной Германии
Матч с «Уфой» может стать последним для «Ростова» на стадионе ЧМ
ЦСКА потерпел первое поражение в чемпионате КХЛ
Профессиональные футболисты Дании отказываются играть за сборную
Российский клуб уволил баскетболиста из-за слишком хорошей игры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь