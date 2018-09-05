Дидье Дрогба вернулся в «Челси»

Источник: AP 2018

Дрогба присоединился к официальному партнеру клуба в рамках новой инициативы «Езда для большего». Кампания пройдет во Франции, Индии, Малайзии, Португалии, Испании и Вьетнаме, где Дрогба встретится с болельщиками «Челси» и клиентами Yokohama, чтобы рассказать им о своей карьере.

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«Челси» был огромной частью моей жизни и карьеры, и я с гордостью продолжу популяризировать клуб по всему миру. Я с нетерпением жду начала этой кампании, а также встречи с сообществом Yokohama и поклонниками «синих» в каждом из этих регионов, — цитирует Дрогба официальный сайт «Челси».

Дрогба дважды был игроком «Челси»: в 2004 году он перешел в лондонский клуб из «Марселя» за 38,5 миллиона евро и выступал за до 2012 года, а в 2014 году вновь присоединился к команде на правах свободного агента, отыграв за «Челси» еще один сезон.