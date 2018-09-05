Названы главные «транжиры» на футбольном трансферном рынке

Источник: AP 2018

Так, лидером по количеству заработанных средств за восемь лет является «Монако». «Монегаски» за этот период заработали 950 миллионов евро. Также в пятерку лидеров вошли «Ливерпуль» (683 миллиона), «Рома» (680 миллионов), «Барселона» (628 миллионов) и «Реал"​ (625 миллионов).

Лидером по количеству потраченных денег на трансферы за восемь лет является «Манчестер Сити» — 1,470 миллиарда евро. Также в пятерку вошли «Челси» (1,310 миллиарда), «Барселона» (1,258 миллиарда), «Пари Сен-Жермен» (1,242 миллиарда) и «Манчестер Юнайтед» (1,102 миллиарда).