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09:04 (мск), источник: Vesti.kz

Названы главные «транжиры» на футбольном трансферном рынке

Авторитетная швейцарская компания CIES Football Observatory, занимающаяся футбольной статистикой, подвела итоги работы клубов из топ-5 лиг Европы на трансферном рынке с 2010 по 2018 год.

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Источник: AP 2018

Так, лидером по количеству заработанных средств за восемь лет является «Монако». «Монегаски» за этот период заработали 950 миллионов евро. Также в пятерку лидеров вошли «Ливерпуль» (683 миллиона), «Рома» (680 миллионов), «Барселона» (628 миллионов) и «Реал"​ (625 миллионов).

Лидером по количеству потраченных денег на трансферы за восемь лет является «Манчестер Сити» — 1,470 миллиарда евро. Также в пятерку вошли «Челси» (1,310 миллиарда), «Барселона» (1,258 миллиарда), «Пари Сен-Жермен» (1,242 миллиарда) и «Манчестер Юнайтед» (1,102 миллиарда).

При этом «Монако» занимает первое место среди клубов топ-5 лиг Европы с точки зрения положительного трансферного баланса за последние восемь лет (+288), тогда как «Сити» возглавляет список команд с отрицательным балансом (-1032).

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