Бывший игрок КПЛ перешел в украинский клуб премьер-лиги

Трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2018/2019. Путраш будет играть в новой команде под 44-м номером.

В начале текущего года 28-летний защитник пополнил «Акжайык», который на тот момент тренировал его соотечественник Владимир Мазяр.

При этом «Акжайык» стал первой зарубежной командой в карьере футболиста. Вот только за уральцев он провел всего три матча, результативными действиями не отметился. И уже в мае по семейным обстоятельствам их покинул.

На родине Путраш выступал за «Закарпатье», донецкий «Металлург», «Ниву», «Оболонь», «Таврию», «Черноморец», «Сталь», «Александрию».