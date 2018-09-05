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11:28 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший игрок КПЛ перешел в украинский клуб премьер-лиги

Экс-футболист уральского «Акжайыка» Юрий Путраш подписал контракт с командой «Львов», выступающей в украинской премьер-лиге, передает корреспондент Vesti.kz.

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Трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2018/2019. Путраш будет играть в новой команде под 44-м номером.

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В начале текущего года 28-летний защитник пополнил «Акжайык», который на тот момент тренировал его соотечественник Владимир Мазяр.

При этом «Акжайык» стал первой зарубежной командой в карьере футболиста. Вот только за уральцев он провел всего три матча, результативными действиями не отметился. И уже в мае по семейным обстоятельствам их покинул.

На родине Путраш выступал за «Закарпатье», донецкий «Металлург», «Ниву», «Оболонь», «Таврию», «Черноморец», «Сталь», «Александрию».

Отметим, что ранее «Львов» выступал во второй лиге, но с нынешнего сезона объединился с командой НК «Верес» и, по сути, занял ее место в украинской премьер-лиге. Целью объединения стало наличие у «Львова» тренировочной базы и академии. После семи туров новый клуб Путраша занимает десятое место в турнирной таблице при 12 участниках чемпионата.

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