Берлускони вновь захотел футбольную команду
Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони рассматривает возвращение в итальянский футбол. Об этом сообщает Football Italia.
Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони рассматривает возвращение в итальянский футбол. Об этом сообщает Football Italia.
По информации издания, бизнесмен намерен приобрести клуб «Монца». 81-летний итальянец вместе с бывшим
До этого Берлускони владел «Миланом». При нем команда восемь раз выиграла чемпионат Италии, один раз Кубок Италии, семь раз Суперкубок страны и пять раз Лигу чемпионов. В апреле 2017-го бизнесмен продал команду