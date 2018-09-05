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18:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» и «Манчестер Юнайтед» готовы выкупить у «Атлетико» Лукаса Эрнандеса

Лукас Эрнандес, защитник мадридского «Атлетико» и чемпион мира в составе сборной Франции, своей игрой привлёк внимание двух европейских клубов.

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Источник: Reuters

Как сообщает France Football, в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал», который летом 2017 года выкупил у «матрасников» брата игрока Тео Эрнандеса. В начале этого лета, когда «сливочные» проявили желание усилиться Лукасом, «Атлетико» был вынужден в срочном порядке продлить с ним контракт, повысив сумму отступных с € 55 млн до € 80 млн, однако ни «Реал», ни «Манчестер Юнайтед» новый ценник не смутил.

Теперь руководство «матрасников» рассматривает возможность повторного продления контракта с Эрнандесом на значительно более длительный срок. По условиям нового соглашения, рассчитанного до лета 2025 года, сумма отступных за француза вырастет до € 150 млн, а его оклад будет заметно увеличен.

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