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22:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Мбаппе дисквалифицирован на три матча чемпионата Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе был дисквалифицирован на три игры за своё поведение в гостевом матче 4-го тура Лиги 1 с «Нимом» (4:2), сообщает официальный сайт французской Лиги профессионального футбола (LFP).

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Таким образом, Мбаппе не поможет своей команде в домашнем матче с «Сент-Этьеном» (14 сентября), в гостевой встрече с «Ренном» (23 сентября) и в игре на своём поле с «Реймсом» (26 сентября). 19-летний футболист сможет вернуться на поле к гостевому матчу «ПСЖ» с «Ниццей» (29 сентября).

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в концовке матча «ПСЖ» с «Нимом» Мбаппе толкнул Тейи Саванье, после того как защитник совершил грубый подкат.

«ПСЖ» набрал 12 очков в четырёх стартовых турах и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. Мбаппе отметился 4 голами и 2 результативными передачами в 3 играх за парижан.

Ним 2:4
Первый тайм: 0:2
ПСЖ
1.09.2018, 18:00 Зрители: 15311 основной раунд: 4-й тур Stade Des Costieres
Главные тренеры
Бернар Блакар Томас Тухель
Голы
63′ Антонин Бобишон 14
71′ Тежи Саванье 11
10 Неймар 36′
11 Анхель Ди Мария 40′
7 Кильян Мбаппе 77′
9 Эдинсон Кавани 90+2′
Составы
Поль Бернардони 30
Лоик Ландре 5
Гаэтан Паке 15
Антони Бриансон 23
Софьян Алакуш 29
90+5′ Тежи Саванье 11
Рено Рипар 20
Сада Тиуб 22
3′ 45′ Мустафа Диалло 2
Антонин Бобишон 14
87′ Тео Валлс 18
Умут Бозок 19
66′ Батист Гийом 25
Клеман Депре 9
16 Альфонс Ареола
2 Тиагу Силва
3 Преснель Кимпембе
5 Маркиньюс
12 Тома Менье 58′
25 Адриен Рабьо
7 Кильян Мбаппе 18′ 90+4′
9 Эдинсон Кавани
36 Стенли Нсоки 67′
4 Тило Керер
10 Неймар 90′ 51′
24 Кристофер Нкунку
11 Анхель Ди Мария 83′
23 Юлиан Дракслер
Статистика
1 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 1
14 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 5
3 Угловые 4
12 Фолы 11
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Жером Бризар (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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