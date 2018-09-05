Мбаппе дисквалифицирован на три матча чемпионата Франции

Таким образом, Мбаппе не поможет своей команде в домашнем матче с «Сент-Этьеном» (14 сентября), в гостевой встрече с «Ренном» (23 сентября) и в игре на своём поле с «Реймсом» (26 сентября). 19-летний футболист сможет вернуться на поле к гостевому матчу «ПСЖ» с «Ниццей» (29 сентября).