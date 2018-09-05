Текущие события
Футбол. Сборные
21:45
Словакия3
Дания0
Футбол. Лига наций
6.09
Казахстан
Грузия
Футбол. Лига наций
6.09
Армения
Лихтенштейн
Футбол. Лига наций
6.09
Германия
Франция
Футбол. Лига наций
6.09
Чехия
Украина
Футбол. Лига наций
6.09
Уэльс
Ирландия
Все события
Фоторепортажи
35«Зенит» — «Спартак»: триллер с судейским скандалом
14«Ненавижу «Спартак!»: болельщики «Зенита» и военный оркестр
22:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник «Челси» Жоржинью рассказал о разнице между чемпионатами Англии и Италии

Хавбек «Челси» Жоржинью, ранее выступавший за «Наполи», заявил, что в чемпионате Англии команды играют в более высоком темпе по сравнению с Серией А.

Наверх
Источник: AFP 2018

— Разница между АПЛ и серией А? В Англии у нас есть учебный центр с 38 футбольными полями. Думаю, даже это говорит о многом, — приводит слова Жоржинью Football Italia. — Чемпионат Италии по-прежнему остается привлекательной лигой. Приезд Криштиану Роналду пойдет на пользу серии А. Я бы тоже хотел когда-нибудь вернуться сюда.

Кроме того, в чемпионате Англии более высокий темп и другой подход к физической подготовке.

Жоржинью перешел в «Челси» 14 июля 2018 года. В составе «синих» он провел 5 матчей и забил 1 гол.

Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Наполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 "Спартак" остался без Кутепова
Ушел из жизни Валерий Знарок
ЦСКА подал документы в УЕФА на проведение матчей ЛЧ в «Лужниках»
Килиан Мбаппе дисквалифицирован на три матча чемпионата Франции
«Спартак» одержал вторую подряд победу на старте сезона КХЛ
Экс-ассистент Карреры будет помощником Рахимова в «Ахмате»
Артем Дзюба: Ощущаю себя на 22 года, не больше
Рафаэль Надаль установил новый рекорд Открытого чемпионата США
«Авангард» приобрел защитника, проведшего в НХЛ более 500 матчей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь