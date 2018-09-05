Полузащитник «Челси» Жоржинью рассказал о разнице между чемпионатами Англии и Италии
Хавбек «Челси» Жоржинью, ранее выступавший за «Наполи», заявил, что в чемпионате Англии команды играют в более высоком темпе по сравнению с Серией А.
Хавбек «Челси» Жоржинью, ранее выступавший за «Наполи», заявил, что в чемпионате Англии команды играют в более высоком темпе по сравнению с Серией А.
— Разница между АПЛ и серией А? В Англии у нас есть учебный центр с 38 футбольными полями. Думаю, даже это говорит о многом, — приводит слова Жоржинью Football Italia. — Чемпионат Италии
Кроме того, в чемпионате Англии более высокий темп и другой подход к физической подготовке.
Жоржинью перешел в «Челси» 14 июля 2018 года. В составе «синих» он провел 5 матчей и забил 1 гол.