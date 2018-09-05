Полузащитник «Челси» Жоржинью рассказал о разнице между чемпионатами Англии и Италии

— Разница между АПЛ и серией А? В Англии у нас есть учебный центр с 38 футбольными полями. Думаю, даже это говорит о многом, — приводит слова Жоржинью Football Italia. — Чемпионат Италии по-прежнему остается привлекательной лигой. Приезд Криштиану Роналду пойдет на пользу серии А. Я бы тоже хотел когда-нибудь вернуться сюда.