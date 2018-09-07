Головин — самый дорогой игрок «Монако» по версии Transfermarkt
Российский полузащитник Александр Головин является самым дорогим игроком «Монако» по версии Transfermarkt.
Российский полузащитник Александр Головин является самым дорогим игроком «Монако» по версии Transfermarkt.
Портал 6 сентября обновил трансферную стоимость Головина, она поднялась с € 25 млн до € 30 млн, и теперь хавбек лидирует в рейтинге игроков «Монако». Он опередил Рони Лопеша (€ 28 млн), в первой шестёрке также идут Джибриль Сидибе (€ 23 млн), Юри Тилеманс (€ 20 млн), Камил Глик (€ 18 млн) и Жемерсон (€ 18 млн).
Напомним, Головин перебрался в «Монако» минувшим летом примерно за € 30 млн. Игрок заключил с клубом контракт, рассчитанный до июня 2023 года.
В начале августа Головин надорвал связки голеностопа на тренировке в игровом моменте и выбыл из строя. Он должен вернуться на поле в сентябре.