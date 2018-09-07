Головин — самый дорогой игрок «Монако» по версии Transfermarkt

Источник: РИА "Новости"

Портал 6 сентября обновил трансферную стоимость Головина, она поднялась с € 25 млн до € 30 млн, и теперь хавбек лидирует в рейтинге игроков «Монако». Он опередил Рони Лопеша (€ 28 млн), в первой шестёрке также идут Джибриль Сидибе (€ 23 млн), Юри Тилеманс (€ 20 млн), Камил Глик (€ 18 млн) и Жемерсон (€ 18 млн).

Напомним, Головин перебрался в «Монако» минувшим летом примерно за € 30 млн. Игрок заключил с клубом контракт, рассчитанный до июня 2023 года.