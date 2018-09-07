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00:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Головин — самый дорогой игрок «Монако» по версии Transfermarkt

Российский полузащитник Александр Головин является самым дорогим игроком «Монако» по версии Transfermarkt.

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Источник: РИА "Новости"

Портал 6 сентября обновил трансферную стоимость Головина, она поднялась с € 25 млн до € 30 млн, и теперь хавбек лидирует в рейтинге игроков «Монако». Он опередил Рони Лопеша (€ 28 млн), в первой шестёрке также идут Джибриль Сидибе (€ 23 млн), Юри Тилеманс (€ 20 млн), Камил Глик (€ 18 млн) и Жемерсон (€ 18 млн).

Напомним, Головин перебрался в «Монако» минувшим летом примерно за € 30 млн. Игрок заключил с клубом контракт, рассчитанный до июня 2023 года.

В начале августа Головин надорвал связки голеностопа на тренировке в игровом моменте и выбыл из строя. Он должен вернуться на поле в сентябре.

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