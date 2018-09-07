Текущие события
Футбол. Сборные
13:00
Япония
Чили
Футбол. Сборные
13:00
Япония
Чили
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея
Коста-Рика
Футбол. Сборные
14:00
Тайвань
Малайзия
Футбол. Сборные
14:30
Сингапур
Маврикий
Футбол. Сборные
16:00
Мальдивские Острова
Шри Ланка
Футбол. Лига наций
19:00
Азербайджан
Косово
Футбол. Лига наций
21:45
Италия
Польша
Футбол. Лига наций
21:45
Турция
Россия
Футбол. Лига наций
21:45
Албания
Израиль
Футбол. Лига наций
21:45
Литва
Сербия
Футбол. Лига наций
21:45
Румыния
Черногория
Футбол. Лига наций
21:45
Фарерские острова
Мальта
Футбол. Сборные
21:45
Шотландия
Бельгия
Футбол. Лига наций
6.09
Германия0
Франция0
Футбол. Лига наций
6.09
Чехия1
Украина2
Футбол. Лига наций
6.09
Уэльс4
Ирландия1
Футбол. Лига наций
6.09
Словения1
Болгария2
Футбол. Лига наций
6.09
Норвегия2
Кипр0
Футбол. Лига наций
6.09
Латвия0
Андорра0
Футбол. Лига наций
6.09
Гибралтар0
Македония2
Футбол. Сборные
6.09
Португалия1
Хорватия1
Футбол. Сборные
6.09
Австрия2
Швеция0
Футбол. Сборные
6.09
Нидерланды2
Перу1
Все события
Фоторепортажи
12Жена увезла Виктора Ана из России на родину
9Яркие кадры Гран-при Италии
10:14 (мск), источник: Vesti.kz

Диего Марадона возглавил мексиканский клуб

Бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона назначен главным тренером мексиканского клуба «Дорадос», передает sports.ru.

Наверх
Источник: Reuters

«Дорадос» выступают во втором мексиканском дивизионе и, набрав 3 очка в 6 матчах, занимают 13-е место в таблице.

В мае Марадона занял должность председателя правления брестского «Динамо». Последним клубом, в котором он работал в качестве тренера, была «Аль-Фуджайра» из ОАЭ.

Динамо Брс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Боксер сборной Казахстана выиграл "золото" студенческого чемпионата мира в России
Сборная, ты — тоже наследие ЧМ!
Серена Уильямс вышла в финал US Open
Японская теннисистка Осака вышла в финал US Open
Букмекеры оценили шансы сборной России в первом матче Лиги наций
Тайсон ставит на победу Нурмагомедова в бою с Макгрегором
Усик заявил о готовности дать реванш Гассиеву при наличии выгоды
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь