Диего Марадона возглавил мексиканский клуб
Бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона назначен главным тренером мексиканского клуба «Дорадос», передает sports.ru.
Бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона назначен главным тренером мексиканского клуба «Дорадос», передает sports.ru.
«Дорадос» выступают во втором мексиканском дивизионе и, набрав 3 очка в 6 матчах, занимают 13-е место в таблице.
В мае Марадона занял должность председателя правления брестского «Динамо». Последним клубом, в котором он работал в качестве тренера, была «Аль-Фуджайра» из ОАЭ.