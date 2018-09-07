Диего Марадона возглавил мексиканский клуб

«Дорадос» выступают во втором мексиканском дивизионе и, набрав 3 очка в 6 матчах, занимают 13-е место в таблице.

В мае Марадона занял должность председателя правления брестского «Динамо». Последним клубом, в котором он работал в качестве тренера, была «Аль-Фуджайра» из ОАЭ.