Диего Марадона возглавил мексиканский футбольный клуб «Дорадос де Синалоа»

Источник: РИА "Новости"

Сначала на своей странице в Twitter клуб разместил приветствие для легендарного футболиста.

«Добро пожаловать, Диего», — говорится в сообщении от 6 сентября.

Спустя пару часов появилось официальное заявление пресс-службы клуба, в котором уточняется должность, которую будет занимать Диего Марадона — технический директор «Дорадос де Синалоа».

«Дорадос» выступает во втором по силе дивизионе Мексики.

В мае аргентинец подписал трехлетний контракт с белорусским «Динамо» (Брест). Марадона занял должность председателя правления.

Марадона, победитель чемпионата мира 1986 года, считается одним из лучших футболистов ХХ века. В 1982 году он дебютировал на первенстве планеты, после чего его стали называть наследником величайшего на тот момент футболиста мира Пеле. После чемпионата мира в Испании Марадона подписал контракт с «Барселоной». За два сезона аргентинец выиграл Кубок страны, однако полностью проявить себя в новом клубе не сумел из-за травм.

После этого Марадона перешел в итальянский «Наполи», где прошли лучшие годы его карьеры (1984−1991). Аргентинец дважды приводил неаполитанский клуб к победе в чемпионате Италии, еще по разу — в Кубке страны и Кубке УЕФА. В 1997 году Марадона официально объявил о завершении карьеры, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 года по август 2006 года Марадона был вице- президентом футбольной комиссии аргентинского клуба «Бока Хуниорс». С 2008 по 2010 год легендарный футболист тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 2010.