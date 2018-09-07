СМИ: Усманов может купить футбольный клуб третьего английского дивизиона «Чарльтон»

С 2007 года Усманов владел акциями лондонского «Арсенала». В августе 2018 года он продал свою долю акций клуба (30%) владельцу команды американцу Стэну Кронке. Как сообщает издание, сумма сделки составила 600 млн фунтов.

По информации газеты, Усманов может потратить эти деньги на покупку «Чарльтона», так как он хочет остаться в английском футболе. Владелец клуба бельгиец Ролан Дюшателе готов продать его за 20 млн фунтов. Ранее издание сообщало, что у «Чарльтона» накопились долги на сумму 60 млн фунтов, а персонал команды не получил зарплату в прошлом месяце.