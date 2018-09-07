Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
Мальдивские Острова0
Шри Ланка0
Футбол. Лига наций
19:00
Азербайджан
Косово
Футбол. Сборные
14:50
Сингапур1
Маврикий1
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея2
Коста-Рика0
Футбол. Сборные
14:00
Тайвань2
Малайзия0
Футбол. Лига наций
21:45
Италия
Польша
Футбол. Лига наций
21:45
Турция
Россия
Футбол. Лига наций
21:45
Албания
Израиль
Футбол. Лига наций
21:45
Литва
Сербия
Футбол. Лига наций
21:45
Румыния
Черногория
Футбол. Лига наций
21:45
Фарерские острова
Мальта
Футбол. Сборные
21:45
Шотландия
Бельгия
Футбол. Сборные
8.09
США
Бразилия
Футбол. Сборные
8.09
Венесуэла
Колумбия
Футбол. Сборные
8.09
Эквадор
Ямайка
Футбол. Сборные
8.09
Мексика
Уругвай
Все события
Фоторепортажи
12Жена увезла Виктора Ана из России на родину
8Восемь голов «Барселоны» и другие события выходных
16:25 (мск), источник: Sports.kz

«Мечта сбылась». Известный казахстанский футболист рассказал о переходе в клуб из Европы

Как писал уже Sports.kz, бывший защитник молодежной сборной Казахстана, «Кайрата» и «Жетысу» Тимур Рудосельский продолжит карьеру в израильском клубе «Хапоэль» из Петах-Тиквы.

Наверх
Источник: Sports.kz

Игрок рассказал о своих целях во втором по значимости футбольном дивизионе чемпионата Израиля:

Читайте также
Кандидат в сборную Казахстана из «Кайрата» близок к переходу в стан шестикратного чемпиона Израиля

— Сейчас я не хочу много говорить. Моя мечта играть в Европе сбылась, но это только начало, так как я стремлюсь к большему. Хочу поблагодарить «Хапоэль» и тренера за то, что он доверяет мне и хотел видеть меня в составе все это время. Сейчас планирую полностью сосредоточиться на тренировочном процессе, чтобы набрать хорошую форму, так как чемпионат уже начался. Хочу как можно быстрее влиться в коллектив, начать играть и приносить пользу команде, чтобы дальше добиваться своих целей. Также хотел бы выразить свои слова благодарности ФК «Кайрат», который меня воспитал.

АВТОР: Илья Чернятин

Казахстан U21
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Казахстан - Грузия 0:2. Разочарование на старте
Станимир Стоилов: «Война не проиграна»
Русско-турецкая война: капитан Дзюба против Луческу
Новый допинг: Россию оставили на задворках биатлона
В финале US Open Серена сыграет с 20-летней японкой
Игрок «Зенита» не желает возвращаться в Россию
«Просто разминка»: ученица Тутберидзе опередила даже мужчин
Сборная России сыграет в белой форме в матче с командой Турции
«МЮ» приостановил переговоры с Погба по новому контракту
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь