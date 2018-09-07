«Мечта сбылась». Известный казахстанский футболист рассказал о переходе в клуб из Европы

— Сейчас я не хочу много говорить. Моя мечта играть в Европе сбылась, но это только начало, так как я стремлюсь к большему. Хочу поблагодарить «Хапоэль» и тренера за то, что он доверяет мне и хотел видеть меня в составе все это время. Сейчас планирую полностью сосредоточиться на тренировочном процессе, чтобы набрать хорошую форму, так как чемпионат уже начался. Хочу как можно быстрее влиться в коллектив, начать играть и приносить пользу команде, чтобы дальше добиваться своих целей. Также хотел бы выразить свои слова благодарности ФК «Кайрат», который меня воспитал.