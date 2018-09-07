Марадона продолжит работу в «Динамо-Брест»
7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диего Марадона продолжит работу в «Динамо-Брест». Об этом сообщил на своей странице в соцсетях адвокат бывшего футболиста Матиас Морла, сообщает БЕЛТА.
7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диего Марадона продолжит работу в «Динамо-Брест». Об этом сообщил на своей странице в соцсетях адвокат бывшего футболиста Матиас Морла, сообщает БЕЛТА.
«Диего продолжит работу в “Динамо-Брест” и возьмет на себя функции главного тренера клуба “Дорадос де Синалоа”. Сегодня мы направляемся в Мехико для официального представления Марадоны. Диего ожидает новый спортивный вызов, и он счастлив снова окунуться в работу», — говорится в сообщении.
В мае аргентинец подписал трехлетний контракт с «Динамо-Брест» и занял должность председателя правления. В июле он приехал в Брест, где ответил на вопросы журналистов и отметил, что не против завершить карьеру в Бресте и остаться здесь жить.
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Диего Марадона считается одним из величайших футболистов ХХ века. В составе сборной Аргентины он побеждал на чемпионате мира 1986 года.
Расцвет клубной карьеры нападающего пришелся на период в итальянском «Наполи». Аргентинец дважды приводил неаполитанский клуб к победе в чемпионате Италии, еще по разу — в Кубке страны и Кубке УЕФА. В 1997 году Марадона официально объявил о завершении карьеры, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.