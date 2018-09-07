Марадона продолжит работу в «Динамо-Брест»

«Диего продолжит работу в “Динамо-Брест” и возьмет на себя функции главного тренера клуба “Дорадос де Синалоа”. Сегодня мы направляемся в Мехико для официального представления Марадоны. Диего ожидает новый спортивный вызов, и он счастлив снова окунуться в работу», — говорится в сообщении.

В мае аргентинец подписал трехлетний контракт с «Динамо-Брест» и занял должность председателя правления. В июле он приехал в Брест, где ответил на вопросы журналистов и отметил, что не против завершить карьеру в Бресте и остаться здесь жить.

Как отметили сегодня корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе брестского «Динамо», в клубе пока не получили никаких официальных уведомлений от представителей Марадоны о его новом месте работы.

Диего Марадона считается одним из величайших футболистов ХХ века. В составе сборной Аргентины он побеждал на чемпионате мира 1986 года.