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18:17 (мск), источник: БЕЛТА

Марадона будет совмещать должности в Бресте и Мехико

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб «Динамо-Брест» выступил с официальным заявлением относительно вступления аргентинца Диего Марадоны в должность главного тренера мексиканской команды, сообщает БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

«Диего Марадона был приглашен в футбольный клуб «Динамо-Брест» в качестве почетного представителя клуба. Основными его обязанностями является популяризация белорусского футбола, развитие инфраструктуры, участие в трансферных кампаниях, привлечение спонсоров, развитие детско-юношеского футбола.

Согласно условиям контракта Диего Марадона может занимать должности в сторонних организациях.

Таким образом, Диего Марадона продолжает занимать должность председателя правления ФК «Динамо-Брест» (почетного президента «Динамо-Брест»), одновременно совмещая ее с должностью технического директора мексиканского футбольного клуба", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте брестчан.

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