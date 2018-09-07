Марадона будет совмещать должности в Бресте и Мехико

«Диего Марадона был приглашен в футбольный клуб «Динамо-Брест» в качестве почетного представителя клуба. Основными его обязанностями является популяризация белорусского футбола, развитие инфраструктуры, участие в трансферных кампаниях, привлечение спонсоров, развитие детско-юношеского футбола.