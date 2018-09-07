Неймар попросил представителя «Барселоны» помочь ему вернуться в клуб
Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар жалеет о переходе в парижский клуб и хочет вернуться в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.
Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар жалеет о переходе в парижский клуб и хочет вернуться в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.
Неймару не нравится соперничество за роль лидера команды с форвардами Эдинсоном Кавани и Килианом Мбаппе.
По информации издания, 26-летний бразилец связывался со знакомым представителем «Барселоны», чтобы тот помог ему вернуться в каталонский клуб. При этом нападающий не исключает своего перехода в мадридский «Реал» в 2019 году.
Отмечается, что «Барселона» не горит желанием возвращать Неймара. Руководство
Неймар перешёл в «ПСЖ» в августе 2017 года за € 222 млн.