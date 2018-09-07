Чистая прибыль «Реала» по итогам сезона-2017/18 составила € 31,2 млн
Испанский футбольный клуб «Реал» подвёл финансовые итоги сезона-2017/18, сообщает официальный сайт клуба.
Испанский футбольный клуб «Реал» подвёл финансовые итоги сезона-2017/18, сообщает официальный сайт клуба.
Доходы «Реала» по итогам сезона-2017/18 составили € 750,9 млн без учёта трансферов. По сравнению с сезоном-2016/17 доходы выросли на 11,3% (было € 674,6 млн). Чистая прибыль «Реала» составила € 31,2 млн, что на 45,9% больше, чем в предыдущем сезоне (€ 21,4 млн).
Отмечается, что мадридский клуб ожидает доход на сезон-2018/19 в районе € 752 млн без учёта продаж активов.
Напомним, что по итогам сезона-2017/18 «Реал» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне чемпионата Испании команда после трёх туров делит первое место в турнирной таблице с «Барселоной» — в активе клубов по 9 очков.