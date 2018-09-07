Чистая прибыль «Реала» по итогам сезона-2017/18 составила € 31,2 млн

Источник: AP 2018

Доходы «Реала» по итогам сезона-2017/18 составили € 750,9 млн без учёта трансферов. По сравнению с сезоном-2016/17 доходы выросли на 11,3% (было € 674,6 млн). Чистая прибыль «Реала» составила € 31,2 млн, что на 45,9% больше, чем в предыдущем сезоне (€ 21,4 млн).

Отмечается, что мадридский клуб ожидает доход на сезон-2018/19 в районе € 752 млн без учёта продаж активов.