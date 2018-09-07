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21:09 (мск), источник: Vesti.kz

Определено место проведения финала Кубка Казахстана по футболу

В Астане прошло общее собрание членов Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК), сообщает официальный сайт организации.

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На нем было обсужден проект по введению возрастного ценза для легионеров в чемпионате Казахстана. Такое ограничение в премьер-лиге и первой лиге действовало несколько лет назад.

На общем собрании ПФЛК согласовано изменение формата второй лиги в 2019 году. В следующем году этот турнир, в котором большую часть составляют молодежные команды клубов КПЛ, будет делиться по двум территориальным конференциям — Юго-Запад и Северо-Восток.

В ходе заседания было объявлено, что финал Кубка Казахстана «Атырау» — «Кайрат» пройдет 24 ноября на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте, а резервным вариантом выбрана столичная «Астана Арена». Для алматинцев это будет пятый подряд финал, а в предыдущих четырех они трижды завоевали трофей.

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