Определено место проведения финала Кубка Казахстана по футболу
В Астане прошло общее собрание членов Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК), сообщает официальный сайт организации.
В Астане прошло общее собрание членов Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК), сообщает официальный сайт организации.
На нем было обсужден проект по введению возрастного ценза для легионеров в чемпионате Казахстана. Такое ограничение в
На общем собрании ПФЛК согласовано изменение формата второй лиги в 2019 году. В следующем году этот турнир, в котором большую часть составляют молодежные команды клубов КПЛ, будет делиться по двум территориальным конференциям —
В ходе заседания было объявлено, что финал Кубка Казахстана «Атырау» — «Кайрат» пройдет 24 ноября на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте, а резервным вариантом выбрана столичная «Астана Арена». Для алматинцев это будет пятый подряд финал, а в предыдущих четырех они трижды завоевали трофей.