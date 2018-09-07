Определено место проведения финала Кубка Казахстана по футболу

На нем было обсужден проект по введению возрастного ценза для легионеров в чемпионате Казахстана. Такое ограничение в премьер-лиге и первой лиге действовало несколько лет назад.

На общем собрании ПФЛК согласовано изменение формата второй лиги в 2019 году. В следующем году этот турнир, в котором большую часть составляют молодежные команды клубов КПЛ, будет делиться по двум территориальным конференциям — Юго-Запад и Северо-Восток.