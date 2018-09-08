Без Гуренко, но с Николичем. Минское «Динамо» провело открытую тренировку

Смену клубных верхов в «Динамо» никак не комментируют. Как говорится, не подтверждают, но и не опровергают. По всем ощущениям, развязка должна наступить совсем скоро — на днях. На открытой тренировке между тем не было ни самого Юрия Чижа, ни его сына Сергея — председателя правления клуба. Из руководства — только гендиректор Сергей Перников.



А вот отставка Гуренко кому-то, возможно, и успела показаться явью. Ведь рулевой на занятии отсутствовал. Но он исчез не навсегда — всего на пару дней. По уважительной причине планового медицинского обследования, которое хоть и плановое, но ворвалось в суровые будни неким непредвиденным образом. Так что никакого нового наставника у команды нет — и, наверное, пока не будет.



Ну, а само мероприятие весьма походило на такое же, проходившее здесь же в мае. Болельщиков на клубном автобусе доставили в Стайки от стадиона «Динамо». Приезжали сюда семьями, и обстановка воцарилась соответствующая. Потчевали чаем-кофе, сдобой, попкорном. С горки доносится умиротворяющая музыка. Детвора гоняется за лягушками, находит в траве «съедобные грибы» сыроежки, веселится с игрушками из надувных шаров. Кто-то гоняет мяч с маскотом Динамошей на площадке неподалеку. Другие с родителями наблюдают за «двухсторонкой». После нее — совместные фото с игроками без единого отказа.

Источник: Прессбол

Сама же игра проходит на нижнем поле (на верхнем тем временем занимается дубль Артема Челядинского и Радислава Орловского). Команда спускается сюда загодя. Кто-то по дороге делает остановку возле уличных умывальников — приводит в порядок бутсы. Парой идут летние новобранцы Луиш Роша и Динко Треботич. Африканцы Сейду Яхая и Кехинде Фатаи — само собой, тоже. Молодые, как и положено, тащат за спиной сетки, полные мячей. Основная масса игроков у скамеек встречает появление каждого из вновь прибывших особой репликой. «Макс, это было экспресс-переодевание в твоем исполнении», — звучит в сторону Жавнерчика.



В отсутствие Сергея Гуренко установку дают его помощники Юрий Дроздов и Сергей Омельянчук. Первый следит за игрой с дальней кромки поля, второй выбирает точку просмотра рядом, но повыше — на верхотуре над табло. Футболисты перед матчем напяливают вокруг тела на уровне груди специальные устройства — черные gps-датчики, напоминающие купальники. Эти жилеты удерживают между лопатками «жучок», который собирает нужные данные во время нагрузок. В общем, удивляться здесь нечему — все по науке.

Источник: Прессбол

Мы не будем облегчать «Шахтеру» подготовку к поединку с «Динамо», который грянет через неделю — не станем детализировать состав команды в «двухсторонке». Остановимся на важных подробностях. Во-первых, и это, пожалуй, самая главная новость — без замен сыграл Урош Николич. Он, напомним, вдруг оказался вне заявки в ответной игре Лиги Европы с «Зенитом», затем уехал на медобследование на родину в Белград и не значился в протоколе в трех последующих матчах. Я, конечно, не доктор, но в Стайках Николич играл по обыкновению легко — совсем не так, как спортсмен, пропустивший три недели матчей из-за воспаления ахилла. Чудеса медицины, не иначе…



Ну и еще — и это уж точно не секрет — «синие» и «белые» сражались без шестерых сборников. Шитов и Корзун — в команде Игоря Криушенко, Швецов, Антилевский и Чиж — в «молодежке», Наваловский — в сборной Грузии. Дублеров приобщили к делу не так много, как могло показаться — пятерых на обе команды. А победила дружба — 1:1 (Яхая, 41; Фатаи, 21). «Мы же играли против “белых”. А “белые” — это основа. Значит, играли в гостях. А на выезде забитый мяч — за два. Значит, выиграли!» — шедеврально трактует исход встречи Артем Соловей.

Источник: Прессбол

Вообще, игроки шутят-смеются и до матча, и после. Не выглядят коллективом, который наповал убит горем. По дороге с поля многие снова делают остановку у умывальников: пара-тройка заученных движений — и рабочая обувь опять готова к испытаниям. Затем баня, шашлыки — традиция тимбилдинга здесь по-прежнему жива. Да и, кажется, само «Динамо» оживает — после 1:8 в Питере, 0:2 дома от «Городеи», 0:0 в Гомеле. Уже просто хотя бы потому, что время лечит.



Рядом проходит Никола Лукич, о существовании которого многие давно успели позабыть. В межсезонье его выставили на трансфер, но на сторону не сбыли. И с тех самых пор сербский хавбек тренируется с динамовским дублем. Значит, жив-здоров. Тренируется, но даже не играет, не считая трех матчей в чемпионате дублеров. Не говоря уже об основе. Какое-то время назад игрок сменил имидж — постригся налысо. А недавно опубликовал в соцсетях сообщение о некоем новом вызове. В общем, история-загадка — застрял человек в небытии на добрых полгода.

Источник: Прессбол

После «двусторонки» за неимением Сергея Гуренко в качестве спикера мы отвлекаем на пяток минут старшего тренера Юрия Дроздова:



Мы специально не стали искать спарринг-партнера, чтобы провести контрольный матч. Потому что недавно было много игр — в чемпионате, в Кубке страны, в Лиге Европы. И требовалось немного разгрузить ребят. Так что провели «двусторонку». Кстати, планировали два тайма по 45 минут. Но затем второй решили сократить до получаса, поскольку интенсивность игры упала. Жарко… Моделировали матч против «Шахтера». Заодно посмотрели, кто в каком состоянии, как выглядят новички. Недавно в команде появился Фатаи. Увидели, как он действует на поле тактически, как думает.

Хорошее усиление атаки?

Для нападающего самое важное — забитый мяч, что ему сегодня и удалось. Видно, что Фатаи пока пребывает не в лучших кондициях. Но игрок квалифицированный. Он нам все равно поможет в ближайшее время. Возможно, уже в матче с «Шахтером».

Николич, судя по всему, тоже полностью готов?

Да. Теперь также думаем, использовать ли его в Солигорске — и если да, то как именно. Это человек, который создает на поле весь креатив. Поэтому в предыдущих трех матчах в чемпионате без него было непросто.

Неделю назад вы наконец-то выиграли — дома у «Немана». Жить стало веселее?

После серии неудачных матчей психологически разгрузились. Ведь морально все это время на ребят давило — хотели победить. Хорошо, что Галович забил мяч со «стандарта», как мы и наигрывали. На фоне паузы в чемпионате предоставили команде три выходных — дали отдохнуть. И ребята собрались с совсем другим настроением.

Источник: Прессбол

А вообще, оживает команда после 1:8 в Питере?

Мы старались их от всего этого отвлечь. Общались с ними. Сегодня собрали игроков с женами на шашлык. Это раньше, в мое время, футболисты устраивали такие мероприятия сами. А здесь все централизованно. Да и такое общение полезно. Все-таки в команде много новичков. Поэтому парням нужно лучше друг друга узнать, объединиться.

Как скоро вернется Сергей Гуренко?

В воскресенье у нас выходной. Так что ждем в понедельник-вторник.

Возобновление чемпионата у вас матчем с «Шахтером». Трудный будет матч…

Это правда. Солигорск при Ташуеве не проигрывает. Сейчас команда сбалансированная во всех линиях. И результат говорит сам за себя: в чемпионате в шестнадцати матчах четыре ничьи, остальные — победы. Так что будем серьезно готовиться. Тем более это наш прямой конкурент в борьбе за высокие места.

Ваши с Ташуевым команды в России пересекались?

Нет. Но под его началом в ФНЛ хорошо выступали и «Краснодар», и белгородский «Салют». А сейчас приехал в Беларусь и доказал, что «Шахтер» — это еще сила. Как был Солигорск, так и остается одним из претендентов на медали.

Ваши сборники вернутся в команду за считанные дни до этого матча…

Позже остальных — Шитов, Корзун и Наваловский, у которых предстоят матчи во вторник. Но это не проблема. Ведь парни остаются в игровом тонусе.