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20:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Аршавин рад, что вернулся в Санкт-Петербург

Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин отметил, что ему приятно вернуться в Санкт-Петербург.

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Источник: РИА "Новости"

Бывший игрок «Зенита» заявил, что пока не думал о своем будущем.

— Андрей, вернулись на родную базу в Удельном парке — что чувствуете?

— Когда мы начинали, тут все было вообще не так. А вообще чувство радости, что вернулся в Санкт-Петербург. Единственный минус — что тут совсем ненадолго. Потому что уже завтра я улетаю из Питера обратно.

— Вам еще не довелось поиграть на стадионе «Санкт-Петербург» — каким будет, по-вашему, завтрашний матч?

— Жду, в первую очередь, хорошую атмосферу и большое количество мячей, чтобы болельщикам понравился футбол. Товарищеская игра, дружеская обстановка, все должны получить удовольствие от игры.

— Кто был инициатором этого матча — вы или «Зенит»?

— Я не знаю, кто был инициатором игры.

— Планируете с «Кайратом» продлевать контракт?

— Пока по этому поводу ничего сказать не могу — надо дождаться окончания сезона и принять решение.

— Сергей Семак возглавил «Зенит» — видите себя в будущем в команде? Быть может, в тренерском штабе…

— Время покажет, не знаю.

— Александр Головин переехал во Францию. Что посоветуете ему и от чего, наоборот, можете предостеречь?

— Я советую ему думать только о футболе и играть в футбол. Дальше уже ему подскажут. В Монако много русских, а также русское руководство — президент, вице-президент. Я думаю, они поспособствуют тому, чтобы он наилучшим образом смог реализовать свой большой талант.

В воскресенье, 9 сентября, на стадионе «Санкт-Петербург» «Зенит» проведет товарищеский матч против «Кайрата». Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

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