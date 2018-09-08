Аршавин рад, что вернулся в Санкт-Петербург
Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин отметил, что ему приятно вернуться в
Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин отметил, что ему приятно вернуться в
Бывший игрок «Зенита» заявил, что пока не думал о своем будущем.
— Андрей, вернулись на родную базу в Удельном парке — что чувствуете?
— Когда мы начинали, тут все было вообще не так. А вообще чувство радости, что вернулся в
— Вам еще не довелось поиграть на стадионе «Санкт-Петербург» — каким будет,
— Жду, в первую очередь, хорошую атмосферу и большое количество мячей, чтобы болельщикам понравился футбол. Товарищеская игра, дружеская обстановка, все должны получить удовольствие от игры.
— Кто был инициатором этого матча — вы или «Зенит»?
— Я не знаю, кто был инициатором игры.
— Планируете с «Кайратом» продлевать контракт?
— Пока по этому поводу ничего сказать не могу — надо дождаться окончания сезона и принять решение.
— Сергей Семак возглавил «Зенит» — видите себя в будущем в команде? Быть может, в тренерском штабе…
— Время покажет, не знаю.
— Александр Головин переехал во Францию. Что посоветуете ему и от чего, наоборот, можете предостеречь?
— Я советую ему думать только о футболе и играть в футбол. Дальше уже ему подскажут. В Монако много русских, а также русское руководство — президент,
В воскресенье, 9 сентября, на стадионе «Санкт-Петербург» «Зенит» проведет товарищеский матч против «Кайрата». Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.