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00:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хави Грасия: в России — провал, в Англии — лучший

Бывший тренер «Рубина» Хави Грасия пока не теряет очков с «Уотфордом» в текущем чемпионате Англии.

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Источник: Reuters

По итогам первого месяца сезона испанца признали лучшим тренером премьер-лиги. Грасия попал в девятку.

Второй Эмери

Му уже видели подобное. Шесть лет назад крепкий испанский специалист пытался построить на российской земле мощную команду, но не справился с этим.

Хави Грасии еще повезло. Если Унаи Эмери не продержался в «Спартаке» даже до Нового года, то Грасия отработал в «Рубине» целый сезон, приземлился с ним на девятом месте и в начале июня 2017-го расторг контракт с клубом «по обоюдному согласию сторон».

Наш чемпионат — специфический. Славен Билич, Роберто Манчини, Мурат Якин, Микаэль Лаудруп, Хуанде Рамос, Мирча Луческу, Унаи Эмери — никто из них российскую премьер-лигу так и не раскусил, хотя каждый из перечисленных добивался успеха в Европе (пусть и в разной степени). Но в России над многими из этих именитых тренеров в основном смеялись.

Вот и Грасия вызывал смех. Самое яркое впечатление от его годичной работы в Казани — перфоманс переводчика Артура Заставниченко на зимних сборах. Он в точности повторял за Грасией не только слова, но и эмоции с жестами. «Для тренера важно, чтобы я переводил эмоционально», — говорил Заставниченко.

Непонятый Казанью

В «Рубине» Грасия столкнулся с особенностями российского футбола, которые стали для него тупиком. В частности, лимит. Летом 2016-го казанцы купили целых восемь иностранцев, но впихнуть их всех в состав было просто невозможно из-за известных ограничений.

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А Грасия еще и почти избегал ротации — поначалу он пытался просто добиваться результата с сильнейшими. Из-за этого испанец испортил отношения с ветеранами и, в частности, предложил Гекденизу искать новый клуб — политически неверный шаг. Зато при Грасии в основе заиграл Ахметов (позже он рассорится с руководством «Рубина» и уйдет в ЦСКА), постоянно выходил на поле Жемалетдинов. Но испанец — друг молодежи. Он же раскрыл Кастильехо и Хуанпи для «Малаги».

Грасия был слишком внимателен к деталям — даже указывал футболистам, как правильно ставить ногу во время беговых упражнений. Но он слишком мало знал о России — о лимите, о полях, о перелетах, о внутренней кухне в целом.

При этом какой-то футбол за год он успел поставить «Рубину». Какой именно — не очень понятно. Но было очевидно, что Грасия собирался на бердыевских и чаловских дрожжах выращивать комбинационный футбол с насыщенным центром. Сонг, Мвила, Самуэль Гарсия и Рочина — в идеале Грасия видел середину поля «Рубина» именно такой. Но мешали лимит и тяжелая адаптация новичков.

Кровожадный владелец

«Уотфорд» сейчас играет примерно так же — среднюю линию составляют центральные полузащитники Дюкуре, Хьюз, Перейра и Капу. Из-за этого у «шершней» страдает фланговая игра, но, к удивлению, при Грасии они стали лучше защищаться при контратаках. По данным Statsbomb, «Уотфорд» стал менее уязвим при быстрых атаках соперника, чем был при Марку Силве.

Грасия пришел в «Уотфорд» в январе этого года и в первые месяцы состав почти не менял. В итоге «шершни» доковыляли лишь до 14 места, но главное — сохранили место в премьер-лиге.

А Грасия сохранил свой пост. Это, кстати, знаменательное событие, потому что эксцентричный владелец «Уотфорда» Джампаоло Поццо обожает увольнять тренеров. Причем считает это эффективным. С лета 2014-го по лето 2015-го в «Уотфорде» работали пять различных тренеров, и именно в том сезоне клуб заработал путевку в элиту.

Отличная атмосфера

Грасия пока чувствует себя спокойно. Этим летом он активно работал в межсезонье, особенно над физическим состоянием игроков «Уотфорда». В команде теперь трудятся его знакомые диетологи, и у каждого футболиста индивидуальный рацион. Грузный форвард «шершней» Дини за пару месяцев диеты сбросил 6 килограммов, как результат — победный мяч в ворота «Бернли» и гол «Тоттенхэму».

Судя по всему, игроки обожают Грасию — после получения приза лучшему тренеру месяца футболисты «Уотфорда» облили тренера шампанским, о чем свидетельствует видео в клубном Твиттере. При этом на записи видно, что аплодируют, улыбаются и прыгают даже те, кто не попадает в основу. Вероятно, атмосфера в «Уотфорде» куда лучше, чем в «Рубине».

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Нельзя утверждать, что четыре победы «шершней» на старте — гарантия их финиша даже в верхней половине таблицы. На самом деле «Уотфорду» везет: в первых четырех турах он играл только с одной топ-командой. Да и продвинутая статистика обнажает его удачу. «Уотфорд» забил только 4,75 «ожидаемых» гола (xG), а настоящих — 9. Understat считает, что команда Грасии должна была набрать только 6,92 очка, а на самом деле у нее стопроцентный результат (12 очков).

С другой стороны, «Лестер» три сезона назад тоже перебрал очков, но кто это вообще помнит? Да и кто в Европе знает о том, что Эмери провалился в «Спартаке»? Все помнят только о его триумфах с «Севильей». Если и у Грасии получится слепить сенсацию из этого «Уотфорда», то можно будет стирать «Рубин» из его биографии.

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