Хави Грасия: в России — провал, в Англии — лучший
Бывший тренер «Рубина» Хави Грасия пока не теряет очков с «Уотфордом» в текущем чемпионате Англии.
Бывший тренер «Рубина» Хави Грасия пока не теряет очков с «Уотфордом» в текущем чемпионате Англии.
По итогам первого месяца сезона испанца признали лучшим тренером
Му уже видели подобное. Шесть лет назад крепкий испанский специалист пытался построить на российской земле мощную команду, но не справился с этим.
Хави Грасии еще повезло. Если Унаи Эмери не продержался в «Спартаке» даже до Нового года, то Грасия отработал в «Рубине» целый сезон, приземлился с ним на девятом месте и в начале июня 2017-го расторг контракт с клубом «по обоюдному согласию сторон».
Наш чемпионат — специфический. Славен Билич, Роберто Манчини, Мурат Якин, Микаэль Лаудруп, Хуанде Рамос, Мирча Луческу, Унаи Эмери — никто из них российскую
Вот и Грасия вызывал смех. Самое яркое впечатление от его годичной работы в Казани — перфоманс переводчика Артура Заставниченко на зимних сборах. Он в точности повторял за Грасией не только слова, но и эмоции с жестами. «Для тренера важно, чтобы я переводил эмоционально», — говорил Заставниченко.
В «Рубине» Грасия столкнулся с особенностями российского футбола, которые стали для него тупиком. В частности, лимит. Летом 2016-го казанцы купили целых восемь иностранцев, но впихнуть их всех в состав было просто невозможно
А Грасия еще и почти избегал ротации — поначалу он пытался просто добиваться результата с сильнейшими.
Грасия был слишком внимателен к деталям — даже указывал футболистам, как правильно ставить ногу во время беговых упражнений. Но он слишком мало знал о России — о лимите, о полях, о перелетах, о внутренней кухне в целом.
При этом
«Уотфорд» сейчас играет примерно так же — среднюю линию составляют центральные полузащитники Дюкуре, Хьюз, Перейра и Капу.
Грасия пришел в «Уотфорд» в январе этого года и в первые месяцы состав почти не менял. В итоге «шершни» доковыляли лишь до 14 места, но главное — сохранили место в
А Грасия сохранил свой пост. Это, кстати, знаменательное событие, потому что эксцентричный владелец «Уотфорда» Джампаоло Поццо обожает увольнять тренеров. Причем считает это эффективным. С лета 2014-го по лето 2015-го в «Уотфорде» работали пять различных тренеров, и именно в том сезоне клуб заработал путевку в элиту.
Грасия пока чувствует себя спокойно. Этим летом он активно работал в межсезонье, особенно над физическим состоянием игроков «Уотфорда». В команде теперь трудятся его знакомые диетологи, и у каждого футболиста индивидуальный рацион. Грузный форвард «шершней» Дини за пару месяцев диеты сбросил 6 килограммов, как результат — победный мяч в ворота «Бернли» и гол «Тоттенхэму».
Судя по всему, игроки обожают Грасию — после получения приза лучшему тренеру месяца футболисты «Уотфорда» облили тренера шампанским, о чем свидетельствует видео в клубном Твиттере. При этом на записи видно, что аплодируют, улыбаются и прыгают даже те, кто не попадает в основу. Вероятно, атмосфера в «Уотфорде» куда лучше, чем в «Рубине».
Нельзя утверждать, что четыре победы «шершней» на старте — гарантия их финиша даже в верхней половине таблицы. На самом деле «Уотфорду» везет: в первых четырех турах он играл только с одной
С другой стороны, «Лестер» три сезона назад тоже перебрал очков, но кто это вообще помнит? Да и кто в Европе знает о том, что Эмери провалился в «Спартаке»? Все помнят только о его триумфах с «Севильей». Если и у Грасии получится слепить сенсацию из этого «Уотфорда», то можно будет стирать «Рубин» из его биографии.