Аршавин приехал домой. «Зенит» сыграет против своей легенды
Лидер «Кайрата» прилетел в
Лидер «Кайрата» прилетел в
«Зенит» — «Кайрат»: товарищеский матч, 9 сентября 2018, начало — в 18.00 (мск)
В воскресенье на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет товарищеский матч между «Зенитом» и алматинским «Кайратом», в составе которого третий год выступает легенда петербургского клуба Андрей Аршавин. Лучше момента для встречи не придумать — несмотря на возраст, 37-летний футболист проводит один из лучших сезонов в своей почти двадцатилетней карьере. Рассказываем, как идут дела у Шавы в Казахстане.
Начнем с недавних новостей. На днях Аршавин отпраздновал первую большую дату в алматинском клубе — 100 матчей в футболке «Кайрата». Присоединившись к своей новой команде в марте 2016-го, за минувшие два с половиной года Андрей провел в желтой форме 76 игр в чемпионате Казахстана, 13 раз выходил на поле в Лиге Европы, отыграл 9 матчей в Кубке и еще две встречи — в Суперкубке страны. Всего за это время он забил 30 мячей и отдал 37 голевых передач.
Разумеется, уровни казахской лиги и АПЛ несопоставимы, но все же для сравнения: в 145 матчах за «Арсенал» Шава отличился 31 раз и еще 46 раз ассистировал партнерам. Цифры очень схожи, а разница во времени между этими карьерными отрезками — 7−9 лет.
Я люблю футбол и все так же получаю от него удовольствие. Понятно, что сейчас, может быть, больше от
чего-тодругого, чем было 20 лет назад. Но все равно сам факт того, что я в футболе, меня удовлетворяет.
В 2016 году, первом для Аршавина в новой стране, один из забитых им мячей — в ворота «Тараза» — клуб назвал самым красивым голом «Кайрата» в сезоне.
Через год классный выстрел Аршавина положил начало разгрому главного лидера казахского футбола последних лет («Астана» выиграла четыре чемпионских титула с 2014 по 2017).
Удар Андрея в ворота «Актобе» вышел не только на загляденье — он оказался еще и победным.
Рывок Аршавина из центра поля завершился точным ударом в нижний угол, поставившим точку в гостевом разгроме «Тараза».
Вот что значит забыть Аршавина на дальней штанге.
В последнем на сегодняшний день туре чемпионата Казахстана алматинцы одержали волевую домашнюю победу над «Атырау» в том числе благодаря тому, что за 20 минут до конца Аршавин сравнял счет в матче, вовремя среагировав на отскок мяча, после чего хозяевам удалось дожать гостей.
Причем треть всех голов и передач за «Кайрат» Аршавин записал на свой счет в этом сезоне — одном из самых ярких для воспитанника «Зенита» в Казахстане. Невероятно, но факт: он начал его лучше, чем любой из 18 предыдущих в профессиональном футболе. Так, после семи стартовых туров в его активе было девять очков («гол+пас») — четыре забитых мяча и пять передач.
Неудивительно, что к началу осени Аршавина уже трижды успели признать игроком месяца в чемпионате Казахстана (по мнению его главных тренеров и футболистов): в апреле, мае и августе. Теперь, после 23 туров, у россиянина девять голов, 15 передач и пять матчей с капитанской повязкой. В первый же сезон в «Кайрате» его назвали лучшим игроком чемпионата по версии журналистов — не исключено, что в этом году награда вновь достанется бывшему капитану сборной России.
Отменная форма лидера команды является одной из причин того, что за 10 матчей до конца чемпионата «Кайрат» занимает вторую строчку в таблице, на три очка отставая от лидера турнира — «Астаны». Два года подряд с Аршавиным в составе алматинский клуб брал серебряные медали, в 2016-м уступив «Астане» на финише два очка, а в следующем году — ей же — всего одно. Может быть, третья попытка окажется более удачной, и к трем российским чемпионствам с «Зенитом» Шава добавит казахское «золото» — в недавнем интервью Prosports.kz Андрей выразил уверенность, что рано или поздно «Кайрат» станет чемпионом.
В принципе, когда ты проводишь столько игр за один клуб — это значит, что ты здесь очень давно и значит, что тебе здесь доверяют. Я доволен тем, что провел 100 матчей за «Кайрат».
В той же беседе на вопрос, есть ли вероятность, что после завершения карьеры, на близость которого Андрей намекнул минувшей весной, он останется в Казахстане, Аршавин однозначно ответил, что это невозможно, и признался в любви Петербургу. Первый шаг к возвращению домой легенда