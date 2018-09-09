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11:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Аршавин приехал домой. «Зенит» сыграет против своей легенды

Лидер «Кайрата» прилетел в Санкт-Петербург в отменной форме.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» — «Кайрат»: товарищеский матч, 9 сентября 2018, начало — в 18.00 (мск)

В воскресенье на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет товарищеский матч между «Зенитом» и алматинским «Кайратом», в составе которого третий год выступает легенда петербургского клуба Андрей Аршавин. Лучше момента для встречи не придумать — несмотря на возраст, 37-летний футболист проводит один из лучших сезонов в своей почти двадцатилетней карьере. Рассказываем, как идут дела у Шавы в Казахстане.

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Первая сотня

Начнем с недавних новостей. На днях Аршавин отпраздновал первую большую дату в алматинском клубе — 100 матчей в футболке «Кайрата». Присоединившись к своей новой команде в марте 2016-го, за минувшие два с половиной года Андрей провел в желтой форме 76 игр в чемпионате Казахстана, 13 раз выходил на поле в Лиге Европы, отыграл 9 матчей в Кубке и еще две встречи — в Суперкубке страны. Всего за это время он забил 30 мячей и отдал 37 голевых передач.

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Разумеется, уровни казахской лиги и АПЛ несопоставимы, но все же для сравнения: в 145 матчах за «Арсенал» Шава отличился 31 раз и еще 46 раз ассистировал партнерам. Цифры очень схожи, а разница во времени между этими карьерными отрезками — 7−9 лет.

Я люблю футбол и все так же получаю от него удовольствие. Понятно, что сейчас, может быть, больше от чего-то другого, чем было 20 лет назад. Но все равно сам факт того, что я в футболе, меня удовлетворяет.
Андрей Аршавин
футболист «Кайрата»

Лучшие голы за «Кайрат»

Супер-гол «Марселю» Аршавин оформлял в 26, в «домик» Ван дер Сару забивал в 27, за месяц до 28-го дня рождения отгружал покер «Ливерпулю». Но и спустя десятилетие его голы все так же хороши.

«Кайрат» — «Тараз» — 3:1

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В 2016 году, первом для Аршавина в новой стране, один из забитых им мячей — в ворота «Тараза» — клуб назвал самым красивым голом «Кайрата» в сезоне.

«Кайрат» — «Астана» — 3:0

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Через год классный выстрел Аршавина положил начало разгрому главного лидера казахского футбола последних лет («Астана» выиграла четыре чемпионских титула с 2014 по 2017).

«Актобе» — «Кайрат» — 0:1

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Удар Андрея в ворота «Актобе» вышел не только на загляденье — он оказался еще и победным.

«Тараз» — «Кайрат» — 1:5

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Рывок Аршавина из центра поля завершился точным ударом в нижний угол, поставившим точку в гостевом разгроме «Тараза».

«Кайрат» — «Окжетпес» — 2:2

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Вот что значит забыть Аршавина на дальней штанге.

«Кайрат» — «Атырау» — 4:2

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В последнем на сегодняшний день туре чемпионата Казахстана алматинцы одержали волевую домашнюю победу над «Атырау» в том числе благодаря тому, что за 20 минут до конца Аршавин сравнял счет в матче, вовремя среагировав на отскок мяча, после чего хозяевам удалось дожать гостей.

Ураганный третий сезон

Причем треть всех голов и передач за «Кайрат» Аршавин записал на свой счет в этом сезоне — одном из самых ярких для воспитанника «Зенита» в Казахстане. Невероятно, но факт: он начал его лучше, чем любой из 18 предыдущих в профессиональном футболе. Так, после семи стартовых туров в его активе было девять очков («гол+пас») — четыре забитых мяча и пять передач. Что-то похожее он показывал в последние перед отъездом в «Арсенал» два года в «Зените» — в 2007-м (1+5) и 2008-м (4+2), — и в первом сезоне в Лондоне — 2009 (1+6). Выдав лучший старт в карьере на пороге 37-летия Андрей доказал, что находится в абсолютном порядке.

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Неудивительно, что к началу осени Аршавина уже трижды успели признать игроком месяца в чемпионате Казахстана (по мнению его главных тренеров и футболистов): в апреле, мае и августе. Теперь, после 23 туров, у россиянина девять голов, 15 передач и пять матчей с капитанской повязкой. В первый же сезон в «Кайрате» его назвали лучшим игроком чемпионата по версии журналистов — не исключено, что в этом году награда вновь достанется бывшему капитану сборной России.

Близость чемпионства

Отменная форма лидера команды является одной из причин того, что за 10 матчей до конца чемпионата «Кайрат» занимает вторую строчку в таблице, на три очка отставая от лидера турнира — «Астаны». Два года подряд с Аршавиным в составе алматинский клуб брал серебряные медали, в 2016-м уступив «Астане» на финише два очка, а в следующем году — ей же — всего одно. Может быть, третья попытка окажется более удачной, и к трем российским чемпионствам с «Зенитом» Шава добавит казахское «золото» — в недавнем интервью Prosports.kz Андрей выразил уверенность, что рано или поздно «Кайрат» станет чемпионом.

В принципе, когда ты проводишь столько игр за один клуб — это значит, что ты здесь очень давно и значит, что тебе здесь доверяют. Я доволен тем, что провел 100 матчей за «Кайрат».
Андрей Аршавин
футболист «Кайрата»

Возвращение в Петербург

В той же беседе на вопрос, есть ли вероятность, что после завершения карьеры, на близость которого Андрей намекнул минувшей весной, он останется в Казахстане, Аршавин однозначно ответил, что это невозможно, и признался в любви Петербургу. Первый шаг к возвращению домой легенда сине-бело-голубых сделал в субботу, когда прилетел на родину. Второй — когда в воскресенье выйдет на поле против «Зенита».

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