Кантона: Моуринью хорош, но не для «МЮ». Думаю, клубу нужен Гвардиола
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона признался, что не считает португальского специалиста Жозе Моуринью подходящим главным тренером для манкунианцев.
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона признался, что не считает португальского специалиста Жозе Моуринью подходящим главным тренером для манкунианцев.
«Начало сезона у “Манчестер Юнайтед” выдалось не самое удачное, но это только старт. Рано о
Игра “МЮ” сейчас? Не скажу, что всё хорошо. Тренер ставит игру, которая не приносит радости болельщикам, в ней нет забавы, нет творчества. Мне нравится Моуринью: сильная личность, он хорош, но не для “Манчестер Юнайтед”. Думаю, им нужен Хосеп Гвардиола на пост наставника. Он творит настоящую магию со своей нынешней командой, название которой не могу произнести», — приводит слова Кантона Daily Mail.