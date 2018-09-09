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11:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Кантона: Моуринью хорош, но не для «МЮ». Думаю, клубу нужен Гвардиола

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона признался, что не считает португальского специалиста Жозе Моуринью подходящим главным тренером для манкунианцев.

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Источник: Reuters

«Начало сезона у “Манчестер Юнайтед” выдалось не самое удачное, но это только старт. Рано о чём-то говорить. Это отличный клуб, который всегда будет особенным. Они победят, уверен.
Игра “МЮ” сейчас? Не скажу, что всё хорошо. Тренер ставит игру, которая не приносит радости болельщикам, в ней нет забавы, нет творчества. Мне нравится Моуринью: сильная личность, он хорош, но не для “Манчестер Юнайтед”. Думаю, им нужен Хосеп Гвардиола на пост наставника. Он творит настоящую магию со своей нынешней командой, название которой не могу произнести», — приводит слова Кантона Daily Mail.

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