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13:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Марадоны: Диего хочет быть рядом с Аргентиной, в Беларуси суровый климат

Агент и адвокат Диего Марадоны Матиас Морла рассказал, почему аргентинец решил возглавить мексиканский клуб «Дорадос де Синалоа».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что Марадона будет совмещать работу на постах председателя правления брестского «Динамо» и главного тренера «Дорадоса».

«Диего заключил с «Динамо» предварительный контракт и теперь станет почётным президентом. Реальность такова, что появился шанс, который он не хочет упускать. Диего хочет быть рядом с Аргентиной, в Беларуси климат очень суровый, а из Мексики он сможет чаще приезжать в родную страну. Он хочет быть ближе к своим сёстрам, а также намерен показать, что он может тренировать в более конкурентоспособной лиге.

Диего был потрясён приёмом, который ему оказали в Беларуси. Связь с «Динамо» не прервётся, напротив, мы её укрепим", — цитирует Морлу Diario Popular.

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