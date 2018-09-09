Агент Марадоны: Диего хочет быть рядом с Аргентиной, в Беларуси суровый климат
Агент и адвокат Диего Марадоны Матиас Морла рассказал, почему аргентинец решил возглавить мексиканский клуб «Дорадос де Синалоа».
Агент и адвокат Диего Марадоны Матиас Морла рассказал, почему аргентинец решил возглавить мексиканский клуб «Дорадос де Синалоа».
Ранее стало известно, что Марадона будет совмещать работу на постах председателя правления брестского «Динамо» и главного тренера «Дорадоса».
«Диего заключил с «Динамо» предварительный контракт и теперь станет почётным президентом. Реальность такова, что появился шанс, который он не хочет упускать. Диего хочет быть рядом с Аргентиной, в Беларуси климат очень суровый, а из Мексики он сможет чаще приезжать в родную страну. Он хочет быть ближе к своим сёстрам, а также намерен показать, что он может тренировать в более конкурентоспособной лиге.
Диего был потрясён приёмом, который ему оказали в Беларуси. Связь с «Динамо» не прервётся, напротив, мы её укрепим", — цитирует Морлу Diario Popular.