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14:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Сестра Симеоне: Рано или поздно Диего возглавит «Интер», это вопрос времени

Наталья Симеоне, сестра главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, уверена, что брат обязательно возглавит миланский «Интер».

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Источник: Reuters

Соглашение аргентинского специалиста с «Атлетико» рассчитано до 2020 года.

«Рано или поздно Диего возглавит «Интер», он говорил об этом. Это вопрос времени. Ему нравится Милан, окружающая среда, ритм жизни в городе. «Интер» — та команда, которую он действительно хотел бы тренировать.

Диего был в «Атлетико» на протяжении семи лет. Он один из лучших тренеров в мире и остаётся в мадридской команде, потому что, по его мнению, работа там не завершена. Если он уйдёт из этого клуба, я последую за ним", — приводит слова Натальи Симеоне Calciomercato.

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