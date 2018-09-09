Сестра Симеоне: Рано или поздно Диего возглавит «Интер», это вопрос времени

«Рано или поздно Диего возглавит «Интер», он говорил об этом. Это вопрос времени. Ему нравится Милан, окружающая среда, ритм жизни в городе. «Интер» — та команда, которую он действительно хотел бы тренировать.

Диего был в «Атлетико» на протяжении семи лет. Он один из лучших тренеров в мире и остаётся в мадридской команде, потому что, по его мнению, работа там не завершена. Если он уйдёт из этого клуба, я последую за ним", — приводит слова Натальи Симеоне Calciomercato.