Сестра Симеоне: Рано или поздно Диего возглавит «Интер», это вопрос времени
Наталья Симеоне, сестра главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, уверена, что брат обязательно возглавит миланский «Интер».
Наталья Симеоне, сестра главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, уверена, что брат обязательно возглавит миланский «Интер».
Соглашение аргентинского специалиста с «Атлетико» рассчитано до 2020 года.
«Рано или поздно Диего возглавит «Интер», он говорил об этом. Это вопрос времени. Ему нравится Милан, окружающая среда, ритм жизни в городе. «Интер» — та команда, которую он действительно хотел бы тренировать.
Диего был в «Атлетико» на протяжении семи лет. Он один из лучших тренеров в мире и остаётся в мадридской команде, потому что, по его мнению, работа там не завершена. Если он уйдёт из этого клуба, я последую за ним", — приводит слова Натальи Симеоне Calciomercato.