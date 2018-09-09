Дениса Черышева обвиняют в применении допинга
Всему виной — интервью отца и невнимательность журналиста. Что произошло?
Всему виной — интервью отца и невнимательность журналиста. Что произошло?
По информации британской газеты The Telegraph, испанские
О каком интервью идет речь?
6 июля 2017 года корреспондент издания «Спорт Уик-энд» позвонил Дмитрию Черышеву и спросил, почему Денис перестал появляться на поле. Отец футболиста ответил, что всему виной неправильное лечение травмы, которую нападающий получил в 2016 году. Всё бы ничего, если бы при публикации новости корректор не убрал слово «фактОр» (речь идет о
Так был допинг или нет?
Эта тема начала активно муссироваться в СМИ спустя некоторое время после чемпионата мира. Тогда британское издание Daily Mail сообщило, что Черышева подозревают в употреблении допинга — всё
«Российский футбольный союз официально заявляет, что все игроки национальной сборной России строго соблюдают антидопинговые правила. Предпринимаемые некоторыми иностранными СМИ попытки обвинить Дениса Черышева в обратном основаны на информации, искажённой одним из СМИ и ошибочно распространённой в июле 2017 года. Речь идёт о рассказе про лечение Дениса Черышева клубными врачами «Вильярреала» богатой тромбоцитами плазмой (PRP-терапия), которая не относится к запрещённым субстанциям.
При этом отмечаем, что информация о ходе лечения потенциального игрока сборной ещё в прошлом году была проверена медицинским комитетом РФС и никаких возможных нарушений антидопингового законодательства выявлено не было. Лечение проходило строго в рамках правил, и необходимости в оформлении разрешений на терапевтическое использование
Прокомментировал ситуацию и Дмитрий Черышев:
Я могу честно сказать, не знаю, откуда вообще это всё было написано. Как можно было написать, что я якобы по несогласованности сказал клубу. Такого вообще не может быть. Самое главное! Я профессионал и футбольный человек и знаю, о каких словах идёт речь. Ничего такого не было. Журналист полностью всё перепутал. Поэтому это всё ерунда.
И что дальше?
РУСАДА отправило все необходимые документы в WADA. Единственное, чего нет в этом пакете — аудиозаписи разговора, которая помогла бы установить, что журналист действительно ошибся.