Дениса Черышева обвиняют в применении допинга

Источник: РИА "Новости"

По информации британской газеты The Telegraph, испанские допинг-офицеры проводят разбирательство в отношении Дениса Черышева — его подозревают в употреблении допинга. Источник издания считает, что расследование началось из-за слов отца футболиста, Дмитрия Черышева, который в одном из интервью обмолвился, что за время выступлений в «Вильярреале» Денису было введено несколько инъекций гормона роста.

О каком интервью идет речь?

6 июля 2017 года корреспондент издания «Спорт Уик-энд» позвонил Дмитрию Черышеву и спросил, почему Денис перестал появляться на поле. Отец футболиста ответил, что всему виной неправильное лечение травмы, которую нападающий получил в 2016 году. Всё бы ничего, если бы при публикации новости корректор не убрал слово «фактОр» (речь идет о трансфер-факторе — разрешённом препарате, который спортсмены применяют при восстановлении), оставив только слово «гормон» (их употребление запрещено). Английские СМИ нашли эту публикацию спустя в год, раздули скандал, после чего издание опубликовало полную расшифровку разговора, а также объяснение, как была допущена такая ошибка.

Так был допинг или нет?

Эта тема начала активно муссироваться в СМИ спустя некоторое время после чемпионата мира. Тогда британское издание Daily Mail сообщило, что Черышева подозревают в употреблении допинга — всё из-за того же интервью отца. РФС тут же сделал заявление, в котором указал, что лечение травмы проходило строго в соответствии с правилами.

«Российский футбольный союз официально заявляет, что все игроки национальной сборной России строго соблюдают антидопинговые правила. Предпринимаемые некоторыми иностранными СМИ попытки обвинить Дениса Черышева в обратном основаны на информации, искажённой одним из СМИ и ошибочно распространённой в июле 2017 года. Речь идёт о рассказе про лечение Дениса Черышева клубными врачами «Вильярреала» богатой тромбоцитами плазмой (PRP-терапия), которая не относится к запрещённым субстанциям.

Журналист, бравший интервью у Дмитрия Черышева, отца футболиста, неверно интерпретировал его слова и назвал PRP-терапию «лечением с использованием гормонов роста», что в корне искажает суть сказанного. Это подтверждается аудиозаписью интервью и самим СМИ.

При этом отмечаем, что информация о ходе лечения потенциального игрока сборной ещё в прошлом году была проверена медицинским комитетом РФС и никаких возможных нарушений антидопингового законодательства выявлено не было. Лечение проходило строго в рамках правил, и необходимости в оформлении разрешений на терапевтическое использование каких-либо субстанций и оповещения испанского антидопингового агентства не было", — говорится в заявлении.

Прокомментировал ситуацию и Дмитрий Черышев:

Я могу честно сказать, не знаю, откуда вообще это всё было написано. Как можно было написать, что я якобы по несогласованности сказал клубу. Такого вообще не может быть. Самое главное! Я профессионал и футбольный человек и знаю, о каких словах идёт речь. Ничего такого не было. Журналист полностью всё перепутал. Поэтому это всё ерунда.

И что дальше?